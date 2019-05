PERUGIA, 24 maggio 2019 – Prosegue senza sosta la campagna di potenziamento della Bartoccini Gioiellerie Perugia. L’intenzione della società è quella di consegnare a coach Bovari una squadra di ottimo livello per affrontare al meglio le insidie del campionato di volley di serie A1 femminile. Avere in formazione giocatrici esperte, già con un curriculum importante in serie A, può garantire sicuramente un campionato di grande qualità. Dopo l’arrivo di Giulia Mio Bertolo e la conferma di Luisa Casillo, ecco il secondo colpo, di posto 3, della formazione perugina: al PalaBarton arriva Sara Menghi proveniente da Cuneo, squadra con cui ha disputato l’ultima stagione in serie A1.

Classe 1983, 183 cm di altezza, Sara nasce a Mantova ma si trasferisce presto a Roma, città dove cresce pallavolisticamente parlando nelle fila della Piva Pallavolo e nel Volley Club Frascati. Nella stagione 2003/04 la promozione conquistata sul campo e l’esordio in serie A2 con la Fornarina Civitanova Marche. L’anno seguente arriva la Coppa Italia, primo titolo della carriera. Dopo una parentesi romana (Lamaro Appalti Roma), il ritorno in terra marchigiana alla De Mitri Urbino.

L’esordio in massima serie giunge nel 2009/10 con la maglia della Florens Castellana Grotte, seguita dall’esperienza alla Savino del Bene (2014/15) e da tre annate in un campionato straniero: con i colori del Saint Raphael, Sara conquista Campionato di Francia (2016) e Supercoppa (2017). Rientra in Italia in A2 con la Conad Olimpia Teodora Ravenna e nella passata stagione torna a giocare in serie A1 con la Bosca San Bernardo Cuneo, formazione con la quale conquista i Paly Off. (24)