TODI, 27 maggio 2019 – Venerdì 31 maggio dalle ore 20,00 presso la Sala Tiberina di Todi si svolgerà la cena di beneficenza per sostenere l’Associazione umbra “Amici del Congo”, contribuendo agli arredi della scuola in costruzione a Kingoué. L’ Associazione “Amici del Congo”, nasce nel 2012, dopo l’arrivo a San Terenziano un giovane sacerdote congolese, Don Ghislain, che da subito tenta di coinvolgere i ragazzi del posto. In quello stesso anno il religioso propone ai fedeli una missione umanitaria nel suo paese d’origine.

Dopo essersi scontrati con la dura realtà del Congo i giovani volontari una volta rientrati in Italia decidono che non si può restare inermi.

E’ così che nel 2012 grazie all’iniziativa di un nutrito gruppo di volontari, capitanati da Jenny Pepucci viene inaugurata l’Associazione “Amici del Congo”, per sostenere e dare un futuro migliore ai piccoli congolesi. Primo obiettivo è stata la creazione di un centro d’accoglienza, la “Casa del Cuore”, in cui oggi vivono 20 minori del distretto di Kingoué. Ma l’Associazione non ha solo l’intento di ospitare i piccoli ospiti, bensì anche di creare integrazione in un paese dilaniato da disuguaglianze e conflitti etnici tra i due gruppi locali, i bantu ed i pigmei. Infatti metà dei bambini presenti nella Casa del Cuore sono di etnia bantu e l’altra metà di origine pigmea, per dimostrare che la convivenza è possibile.

E i progetti dell’”Associazione amici del Congo” non si fermano quì, grazie anche alla presenza diretta di Jenny in Congo, che cura e monitora le iniziative dell’Associazione. E’ stato creato un allevamento di maiali e un pollaio per sostenersi, insieme a una cooperativa agricola che dà lavoro ai giovani del posto. Ogni fine estate parte il “Progetto Istruzione”, dove con una piccola cifra si può garantire ad un bambino del distretto, una borsa di studio per un anno.

Nel frattempo la “Casa del Cuore” si sta ampliando, in costruzione al momento ci sono la scuola materna, elementare e quella dei mestieri, per offrire sempre a più persone istruzione e competenze.

La scuola elementare è pronta, mancano solo gli arredi, e potresti essere proprio tu a fornirli. Come? Partecipando alla serata di beneficenza in programma a Todi. Un momento conviviale, allietata da canti e filmati, in cui verranno mostrati tutti gli aggiornamenti dal Congo, per conoscere meglio questa realtà, in uno spirito di solidarietà.

Il costo della cena è di 20 € per gli adulti, 10 € per i ragazzi dai 7 ai 12 anni, gratis per i bambini fino a 6 anni. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione per gli arredi della nuova scuola di Kingoué. Aiutaci a scrivere un lieto fine a questa storia!

Per info e prenotazioni: Fabrizio: 3351851094 Franco:3473155903 Isabella 331 8226154 (38)