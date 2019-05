TREVI, 29 maggio 2019 – In occasione della XVI Giornata dello Sport, Trevi si candida a diventare la capitale della pallavolo dedicata ai più giovani con la prima edizione del “Mini Volley in Piazza” in memoria di Patrizia Acciarino, colonna portante del volontariato trevano recentemente scomparsa.

La manifestazione in programma per ‪domenica 2 giugno è organizzata dalla società sportiva Pallavolo Trevi, in collaborazione con il CONI, la FIPAV, il CSI e all’egida del Comune di Trevi. Piazza Mazzini e piazza Garibaldi saranno l’ideale campo di gioco, compreso nello scenario architettonico e culturale che fa di Trevi un gioiello urbano, dove moltissime squadre umbre e non solo termineranno la stagione sportiva.

“Trevi è una realtà da sempre attenta allo sport e alla promozione di attività di socializzazione – spiega l’assessore Paolo Pallucchi – in questa occasione abbiamo unito il ricordo doveroso a Patrizia Acciarino, dirigente della Trevi Volley recentemente scomparsa e protagonista di tante attività in favore del territorio.”

Grazie alla Pro Trevi e all’Ente Palio dei Terzieri si vivrà una domenica all’insegna dello sport, del ricordo e del magico mondo medievale. (10)