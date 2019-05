PERUGIA, 30 MAGGIO 2019 – Domenica 2 Giugno dalle ore 11.00 alle 18.00 è stato organizzato, presso l’area Verde sita in Perugia tra Via Torelli e Via M. B. Valentini, un evento pubblico di presentazione alla cittadinanza di nuove strutture del progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Trattasi di un recinto di chiusura di un campetto da gioco e la realizzazione di un’area di sgambamento per cani.

Durante l’evento saranno organizzati giochi per ed attività per bambini grazie all’animazione di Pepita Onlus oltre ad attività dimostrative educative di approccio con i cani curate dal centro cinofilo Due Ombre dog school.

Nel Pomeriggio sarà previsto un breve intervento del Sindaco Andrea Romizi o di un Suo delegato ed il Saluto di Membri della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sostenitore del progetto.

