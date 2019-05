PERUGIA, 30 maggio 2019 – Nel weekend dell’1 e 2 giugno torna nel cuore dell’acropoli perugina Cantine in centro, l’evento ideato da Massimo Tesorini per far conoscere a residenti, turisti e visitatori le eccellenze enologiche umbre. Confermata l’edizione primaverile-estiva, con stand e salotto open air aperti dalle ore 11 alle 22 il sabato e fino alle 20 la domenica, quest’anno l’evento rafforza le collaborazioni con le attività presenti in piazza Matteotti, premierà insieme ai vini dolci passiti anche le bollicine dell’Umbria e riserverà uno spazio per un ospite di fuori regione. Sono queste le principali novità della quinta edizione della kermesse dedicata ai vini made in Umbria presentata il 29 maggio presso la sala libreria di Umbrò a Perugia.

Confermata la location nel centro storico di Perugia con fulcro in piazza Matteotti, Cantine in centro rispetta il tradizionale format dell’evento, che prevede un’area espositiva con circa 20 selezionate cantine del territorio umbro, ticket e kit degustazione, un accogliente salotto open air con ombrelloni, tavolini e pratiche sedute, degustazioni guidate di vini, formaggi e sigari e la tradizionale tavola rotonda inaugurale su un tema di attualità legato al mondo del vino che ogni anno apre ufficialmente la due giorni dedicata all’Umbria da bere. Il costo del ticket degustazione è 10 euro e comprende 5 degustazioni di vino, il bicchiere per la degustazione e una consumazione food. Ogni singola degustazione successiva costerà 2 euro.

Tre sono le principali novità di quest’anno, oltre al fatto che l’evento si concentra in due soli giorni (sabato ore 11-22 e domenica 11-20) e che è cresciuto il numero delle cantine che partecipano. La prima è che sono state strette nuove collaborazioni con le attività del centro storico, infatti il tagliando per le degustazioni darà diritto ad una consumazione food (torta al testo, panino con porchetta o altri stuzzichini) presso il Testone, Antica salumeria Granieri o Bistrot Cafè, e a un assaggio di gelato al gusto alcolico, che per l’occasione sarà Rum Raisin, presso la gelateria Grom all’angolo di via Mazzini.

La seconda novità è l’inserimento nell’area espositiva di un ospite proveniente da un’altra regione italiana: quest’anno partecipa la distilleria Varnelli dalle Marche. E per finire la premiazione che chiude tradizionalmente Cantine in centro è stata intitolata a Massimo Tesorini e andrà a selezionare insieme ai vini dolci e passiti dell’Umbria anche le bollicine umbre.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta il 29 maggio hanno partecipato Marco Tesorini, Marco Tesorini, presidente dell’Associazione culturale Collegamenti 2.0, il giornalista Maurizio Pescari e i sommelier Roberto Canali e Giovanna Fronduti impegnati in prima linea nell’organizzazione. Presenti anche Franco Beoni e Giorgio Phellas della Camera di Commercio di Perugia, partner storico dell’evento, e alcune delle cantine che parteciperanno. Cantine in centro, è emerso durante la conferenza, è un’iniziativa che funziona, un evento capace di valorizzare non soltanto tante eccellenze enologiche del territorio a molti ancora sconosciute, ma anche il centro storico come centro di aggregazione e di vitalità commerciale.

“Per questo – ha spiegato Marco Tesorini – con Paolo Urzi, Silvia Ferrari e Daniele Bocchini ho voluto costituire l’associazione culturale Collegamenti 2.0 e insieme a tanti altri amici storici di Massimo abbiamo proseguito il lavoro da lui iniziato per portare a termine l’edizione di quest’anno. Un ringraziamento particolare, per il sostegno generale e per il contributo personale offerto da ciascuno, a Maurizio Pescari per l’approfondimento di attualità che come sempre catalizza sull’evento l’attenzione della stampa e degli addetti ai lavori; a Giovanna Fronduti che ha contattato e coinvolto i numerosi produttori presenti; a Roberto Canali per l’organizzazione delle degustazioni e del premio Massimo Tesorini; alla squadra di TGC Eventi che ha curato la comunicazione e gli allestimenti. Ringrazio infine tutte le cantine che hanno aderito, le attività del centro storico che partecipano e i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Quest’anno più che mai Cantine in centro si contraddistinguersi per la continuità con il passato, ma l’obiettivo condiviso è comunque quello di far crescere ulteriormente l’iniziativa”.

Nato cinque anni fa da un’idea di Massimo Tesorini, Cantine in centro è un evento organizzato dall’associazione culturale Collegamenti 2.0 istituita dal fratello Marco e da alcuni storici amici e colleghi di Massimo, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, Strade dei Vini e dell’olio dell’Umbria e la collaborazione di Promocamera, Compagnia Toscana Sigari, Bistrot, Umbrò, il Testone, Antica salumeria Granieri, Grafox, Nolos e Centro Casa Alessandrelli.

□ Umbria da bere, Umbria da scoprire… Sono circa 20 e sempre tutti rigorosamente umbri i produttori protagonisti dell’area espositiva allestita in piazza Matteotti. Tra qualche gradito ritorno e tante novità le Cantine in centro 2019 sono:

Azienda Agricola Pucciarella (Villa di Magione) Cantina Ninni, selezione Enoteca Bocci (Spoleto) Cantina Raina, selezione Enoteca Bocci (Montefalco) Cantina Fongoli, selezione Enoteca Bocci (Montefalco) Cantina Terre Margaritelli (Torgiano) Cantina Iacopo Paolucci (Todi) Cantina Argillae (Orvieto) Società Agricola Pomario (Piegaro) GB Bennicelli Società Agricola (Solfagnano, Perugia) Cantina Fanini (Petrignano, Castiglione del Lago) Vigneti De Santis (Bosco, Perugia) Cantina Plani Arche (Cannara) Tenuta di Freddano (Orvieto) La Fonte di Bevagna (Bevagna) Azienda Agricola Poggio Maiolo (Montone) Cantina Valdangius (Montefalco) Società Agricola Il Torrione (Gualdo Cattaneo) Torre Penna (Santa Sabina) Cantina Colle Ciocco (Montefalco) L’ospite fuori regione: Distilleria VARNELLI (Muccia, Macerata) con degustazioni di una selezione di prodotti non inclusi nel ticket degustazione. Oltre al noto Varnelli Anice secco speciale, sovrano correttivo del caffè, si potrà assaggiare il Mandarino liquore, il Caffè moka (liquore al caffè), Dark Passion (liquore al cioccolato), l’Amaro dell’erborista e l’Amaro Sibilla. (NOVITA’)

□ Ticket degustazione invariato. Nell’Infopoint allestito in piazza Matteotti sarà possibile acquistare il tagliando per le degustazioni. Il costo del ticket degustazione è 10 euro e comprende 5 degustazioni di vino, il bicchiere per la degustazione, una consumazione food presso il Testone, Antica salumeria Granieri e Bistrot Cafè (NOVITA’) e un assaggio di gelato al gusto Rum Raisin, presso la gelateria Grom. Ogni singola degustazione successiva costerà 2 euro.

□ L’apertura ufficiale. La consueta tavola rotonda che apre ufficialmente ogni edizione di Cantine in centro quest’anno spazia “Dal turismo del vino al turismo agricolo”, un argomento di grande attualità, all’indomani di Cantine aperte, che offre l’occasione per riflettere, con un calice in mano, sui limiti e i punti di forza di un’impostazione del sistema vino che, anche alla luce della nuova normativa, impone di ripensare il modo di fare accoglienza tutti i giorni dell’anno…..

All’incontro, che si svolgerà sabato alle ore 11 nella sala libreria di Umbrò, parteciperanno: Giorgio Mencaroni, presidente Camera di Commercio Perugia, Avelio Burini, presidente della Strada dei Vini del Cantico, Filippo Antonelli, presidente del Movimento del Turismo del Vino Umbria, Paolo Morbidoni, presidente delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, Lucio Tabarrini, presidente del Consorzio Umbria &Tastes, e il giornalista Maurizio Pescari che modera l’incontro.

□ La chiusura dolce e frizzante, nasce il Premio Massimo Tesorini ai Vini dolci passiti e alle Bollicine dell’Umbria). (NOVITA’) La due giorni dedicata all’Umbria da bere si chiude sempre in dolcezza e quest’anno anche con note frizzanti, per valorizzare un grande protagonista della tradizione enologica dell’Umbria, il vino dolce e ottenuto da uve appassite, e un nuovo grande interprete dei vitigni del territorio, il vino spumante brut metodo classico, che ha poco da invidiare a tante altre blasonate bollicine italiane. La premiazione dei vini dolci e passiti e delle bollicine umbre che parteciperanno alla selezione è in programma alle ore 18,30 di domenica nel Centro camerale G. Alessi e si chiuderà con una degustazione finale.

PROGRAMMA 2019

SABATO 1 GIUGNO

Ore 10,30 – Piazza Matteotti

Inaugurazione

Ore 11,00 – 22,00 | Piazza Matteotti

Apertura stand Mostra Mercato

Ore 11,00 – Umbrò Cafè

Tavola Rotonda. Riflessioni con un calice in mano: “Dal turismo del vino al turismo agricolo”

Ore 15,30-17,30 – Piazza Matteotti

Show di Fruitcarvig con Emilio Sabbatini, barman per passione, formatore e Istruttore A.B.I Professional

Ore 17,00 | Umbrò Cafè

Alla scoperta del Toscano, degustazione guidata di Sigari con Vino Passito, a cura di Andrea Pichi, Compagnia Toscana Sigari

Ore 18,30 | Umbrò Cafè

Alla scoperta del Toscano, degustazione guidata di Sigari con Vino Passito, a cura di Andrea Pichi, Compagnia Toscana Sigari

DOMENICA 2 GIUGNO

Ore 11,00 – 20,00 | Piazza Matteotti

Apertura Stand Mostra Mercato

Ore 12,00 | Centro Camerale “G. Alessi”, Via Mazzini

“Incontra i Sapori”, Degustazione guidata vini e formaggi a cura di Promocamera Umbria, con Isabella Ceccarelli (sommelier) e Claudio Spallaccia (degustatore)

Ore 17,30 | Centro Camerale “G. Alessi”, Via Mazzini

“Incontra i Sapori”, Degustazione guidata vini e formaggi a cura di Promocamera Umbria, con Isabella Ceccarelli (sommelier) e Claudio Spallaccia (degustatore).

Ore 18,30 | Centro Camerale “G. Alessi”, Via Mazzini

Premio Massimo Tesorini “Vini dolci passiti umbri” e “Bollicine umbre”. Premiazione delle cantine e degustazione finale aperta al pubblico (26)