ASSISI, 3 giugno 2019 – Georgia Boy Choir sono i giovani di Atlanta (Usa) che canteranno ad Assisi. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle ore 21 presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Il concerto è il primo di “In cammino verso Assisi Pax Mundi” la serie di appuntamenti che ci accompagnerà all’edizione 2019 della rassegna internazionale di musica sacra francescana. Come ogni anno attendendo i 4 giorni di ottobre, in cui si svolge la manifestazione, ad Assisi arrivano gruppi ed artisti provenienti da varie parti del mondo, per entrare nello spirito del dialogo, per ascoltare e per fare della musica il cuore dello scambio.

In cammino verso Assisi Pax Mundi 2019 vi aspetta con un programma davvero ricco che vi accompagnerà per tutta l’estate. Cinque concerti gratuiti con cori provenienti dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dal Giappone e dall’Austria.

Ecco tutto il calendario

Mercoledì 05 Giugno

Ore 21.00 Basilica Superiore di San Francesco

Georgia Boy Choir (Atlanta – USA)

Venerdì 26 Luglio

Ore 21.00 Basilica Superiore di San Francesco

St. Giles Choir (Oxford – INGHILTERRA)

Martedì 27 Agosto

Ore 21.00 Basilica Superiore di San Francesco

Hiroko Baba & Ensemble MARIMO (Mie – GIAPPONE)

Mercoledì 28 Agosto

Ore 21.00 Basilica Superiore di San Francesco

Bella Musica – Orchestra Giovanile Europea (Mozarteum di Salisburgo – AUSTRIA)

Sabato 28 Settembre

Ore 21.00 Basilica Superiore di San Francesco

Tomoko Mayeda, violino (Vienna – AUSTRIA)

