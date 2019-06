FOLIGNO, 3 giugno 2019 – Oggi, lunedì 3 giungo, si svolgerà alle ore 18 a Palazzo Candiotti il primo degli “incontro culturali” previsti per questa edizione della Giostra della Quintana. La serie di appuntamenti, a cura della Commissione Artistica dell’Ente presieduta da Luca Radi, ci condurranno attraverso il mondo del Barocco in italia e in Umbria. L’iniziativa è finalizzata a valorizzare sempre più la cornice storica della nostra Festa. L’appuntamento di domani, intitolato “L’arte nel 600”, vedrà come relatore il prof. Elvio Lunghi, docente di storia dell’arte presso l’Università per stranieri di Perugia e si focalizzerà sull’arte barocca in Italia e in Umbria.

L’incontro è stato organizzato con la collaborazione con la Pro Foligno e l’Associazione Orfini Numeister. (21)