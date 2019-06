PASSIGNANO, 3 giugno 2019 – Si terrà domani martedì 4 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Passignano sul Trasimeno, la presentazione della decima edizione del “Trasimeno Flippers Summer Camp”, manifestazione che quest’anno si svolgerà dal 12 al 22 giugno 2019 con la partecipazione di oltre 200 ragazzi di età compresa fra 6 e 13 anni. Con l’occasione sarà presentata la divisa ufficiale che verrà indossata dai partecipanti ed i loghi speciali dell’edizione selezionati attraverso un Concorso di idee a cui hanno partecipato alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria di Passignano e Tuoro.

“Come ogni anno dal 2010 ad oggi – dichiarano gli organizzatori – tanti ragazzi potranno vivere un’esperienza unica sulle rive del lago all’insegna del divertimento e della socialità, con numerose attività all’aria aperta”.

Ci saranno sport di squadra come il basket ed il beach volley, sport acquatici come nuoto, vela, canoa e sup e tante altre iniziative. Interverranno alla presentazione, tra gli altri, i Sindaci dei Comuni di Passignano, Tuoro e Magione che patrocinano l’iniziativa. (9)