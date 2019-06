BASTIA UMBRA, 5 giugno 2019 – Nell’ambito delle attività per i rioni, il Campo Sportivo di Borgo 1° Maggio, in collaborazione con l’A.C.D. Bastia 1924, ha ospitato le finali del torneo di calcio a 5 femminile e calcio a 8 maschile edizione 2019. Alle ore 21,00, davanti ad una grandissima cornice di pubblico, si è svolta la finale femminile tra il Rione Portella, allenato da Maurizio Marini e il Rione Moncioveta condotto da Emanuele Mocci. La finale, così come l’intero girone di qualificazione, è stata letteralmente dominata dal Rione Moncioveta che con un perentorio 6-0 ha sconfitto le rivali di Portella. Il condottiero Emanuele Mocci ha schierato una formazione ricca di talento. Le giovani calciatrici hanno dimostrato attitudini fuori dal comune degne di una grande compagine. Spirito di squadra e sacrificio consacrati da Noemi (tripletta), Martina Cappelletti e, soprattutto, da Aurora Panzolini che con una doppietta ha raggiunto la vetta del capocannoniere del torneo con 9 gol.

Inoltre, il team capitanato da Giulia Belloni ha impressionato tutti anche per la sua fase difensiva. Giulia Dionigi, miglior portiere del torneo, è soltanto il simbolo di questo muro invalicabile che, in 4 partite disputate, ha subito solamente due reti. Successivamente si è svolta la finale del torneo di calcio a 8 maschile con i medesimi rioni finalisti. Da una parte il rione Portella allenato da Davide Falcinelli, dall’altra il rione Moncioveta guidato da Federico Coraggi. Il match ha rispettato le aspettative ed ha regalato al pubblico momenti di grande calcio. Mattia Bogliari ha sbloccato il risultato con un gran sinistro dal limite (0-1) portando in vantaggio il Rione Moncioveta. La compagine di Coraggi ha mantenuto il risultato fino a metà del primo tempo quando Matteo Galli (Portella) ha sorpreso Lorenzo Migni dalla lunga distanza, 1-1. I ragazzi di Davide Falcinelli hanno poi ribaltato il risultato con uno splendido tiro di Luca Ubaldi che si è infilato sull’angolino, 2-1. Tuttavia il carattere del Rione Moncioveta è emerso alla distanza e dopo una mischia in area di rigore Michele Betti ha trovato il meritato pareggio, 2-2. Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo con un’azione da una parte e dall’altra. Il match si è sbloccato grazie ad una punizione dal limite di Michele Battistelli (Portella), 3-2.

Finito così? Macchè! A metà della ripresa Andrea Pettinelli ha trafitto Pietro Rosignoli con uno splendido diagonale portando nuovamente le squadre in parità, 3-3. Il pareggio sembrava essere l’epilogo finale con relativi rigori ma a pochi minuti dalla fine Luca Ubaldi ha chiuso definitivamente il match sul 4-3. Luca Ubaldi (autore di una splendida doppietta in finale) si è aggiudicato il premio di capocannoniere del torneo con 4 gol (insieme a Giulio Chiurulla di Moncioveta), mentre il bravissimo Pietro Rosignoli, ha vinto il premio come miglior portiere del torneo con 8 gol subiti in 4 match. Federica Moretti, Presidente Ente Palio de San Michele: “Ringrazio infinitamente l’A.C.D. Bastia 1924 e il Campo Sportivo di Borgo 1° Maggio per la preziosa collaborazione. Faccio i miei complimenti a tutti gli atleti che si sono distinti in questo torneo. C’è grandissima soddisfazione per quest’edizione, documentata dalla numerosa e calorosa partecipazione degli atleti e di tutti i tifosi dei rioni. Il livello agonistico sta migliorando sensibilmente di anno in anno ed un piacere vedere tanti giovani talenti bastioli confrontarsi sempre con spirito sportivo ed agonistico. Infine, un ringraziamento particolare a tutti gli altri sponsor che hanno premiato gli atleti in gara e che hanno offerto il buffet a tutti i rionali coinvolti.”

TUTTI I RISULTATI DEL TORNEO TRA I RIONI 2019

Torneo di calcetto femminile (Campo Sportivo Borgo 1° Maggio)

1° giornata – lunedì 6 maggio

Moncioveta – San Rocco 10-0 (Moncioveta: 4 Aurora Panzolini, 3 Noemi, Adele Cecconi, Giulia Belloni, Martina Cappelletti)

Sant’Angelo – Portella 2-4 (Portella: 3 Gessica Poeta, Manuela Marini – Sant’Angelo: 2 Silvia Sargenti)

2° giornata – lunedì 13 maggio

Portella – San Rocco 3-1 (Portella: 3 Gessica Poeta – San Rocco: Letizia Galli)

Moncioveta – Sant’Angelo 6-2 (Moncioveta: 2 Adele Cecconi, 2 Noemi, Maria Mancinelli, Lucrezia Bacchi – Sant’Angelo: Emanuela Pottini, Laura Gentili)

3° giornata – lunedì 20 maggio:

San Rocco – Sant’Angelo 1-6 (San Rocco: Scilla Cavanna – Sant’Angelo: 4 Laura Gentili, 2 Silvia Sargenti)

Portella – Moncioveta 0-4 (Moncioveta: 3 Aurora Panzolini, Adele Cecconi)

CLASSIFICA GIRONI CALCIO A 5 FEMMINILE

Moncioveta: 9 punti (gol fatti: 20 – gol subiti: 2)

Portella: 6 punti (gol fatti: 7 – gol subiti: 7)

Sant’Angelo: 3 punti (gol fatti: 10 – gol subiti: 11)

San Rocco: 0 punti (gol fatti: 2 – gol subiti: 19)

Moncioveta: 7 Aurora Panzolini, 5 Noemi, 4 Adele Cecconi, Giulia Belloni, Martina Cappelletti, Maria Mancinelli, Lucrezia Bacchi

San Rocco: Scilla Cavanna, Letizia Galli

Sant’Angelo: 5 Laura Gentili, 4 Silvia Sargenti, Emanuela Pottini

Portella: 6 Gessica Poeta, Manuela Marini

FINALE TORNEO – lunedì 3 giugno ore 21.00:

Moncioveta – Portella 6-0 (Moncioveta: 3 Noemi, 2 Aurora Panzolini, Martina Cappelletti)

Miglior Portiere: Giulia Dionigi (Moncioveta) – 2 gol subiti

Capocannoniere: Aurora Panzolini (Moncioveta) – 9 gol

