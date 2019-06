TERNI, 5 giugno 2019 – Avvicinandosi la chiusura della stagione di attività in corso, il Gruppo Archeologico DLF Terni, sempre estremamente soddisfatto e privilegiato per l’ampio consenso raggiunto, propone come straordinaria chiusura di tale diciassettesimo anno, un incontro così particolarmente attuale, profondo ed intrigante. Venerdì 7 giugno, alle ore 17, nella preziosa cornice della Sala del Caffè Letterario della BCT, storica e splendida ex Sala XX Settembre cittadina, saremo privilegiati di ascoltare il Tenente Colonnello Guido Barbieri, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Perugia, sul tema “La Task Force «Unite4Heritage» Caschi Blu della cultura”, quella task force nazionale, nata da un’idea prettamente italiana, specificatamente dedicata alla salvaguardia del patrimonio culturale, che opera sotto gli accordi Unesco e comprende l’utilizzo di forze militari e civili nelle zone a rischio salvare i beni culturali dell’umanità preservarndone il valore identitario.

Solo con l’integrazione di tale componente culturale nelle operazioni di supporto alla pace ed alla sicurezza internazionale, si potrà evitare quella orrenda e temuta obliterazione del passato voluta dai terroristi con lo scopo di resettare o riscrivere la storia da un nuovo inizio, secondo cui dovrebbe esistere solo la propria esclusiva visione del mondo. L’Italia è il primo Paese ad aver dato vita a tale Task force della cultura, la cui idea ben descrive la ferma volontà del Paese nel contrastare la barbarie e l’oscurantismo di quanti vogliono distruggere i simboli dell’arte, della cultura e della civiltà. Solo proteggendo la propria cultura si potrà salvaguardare la propria identità, rischiando altrimenti di perdere se stessi. (30)