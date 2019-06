PERUGIA, 8 giugno 2019-. “Concerti di Primavera” è stato il titolo di una serie di eventi, a chiusura dell’anno scolastico, svolti in suggestive locations di alcuni paesi del territorio dell’Istituto Comprensivo Perugia 13, riscuotendo successo e apprezzamenti da tante persone presenti. Nutrita, ovviamente, è stata la presenza degli alunni dell’Istituto Comprensivo, che hanno dato prova delle loro competenze e bravura in veri e propri “saggi” musicali finali, a coronamento di un percorso partito da lontano e svolto durante questo anno scolastico nei laboratori musicali pomeridiani avviati all’interno del Progetto PON “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”, entro il quale gli stessi laboratori sono stati avviati, come l’istituzione del Coro e dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Perugia 13.

Unire bellezze del territorio, arte, storia all’insegna della musica, infatti, è stato il filo conduttore di questa iniziativa che ha visto i bambini esibirsi in luoghi simbolicamente ricchi di significato e di storia. Il trittico di concerti ha avuto inizio a Sant’Egidio lo scorso 23 maggio, con il “Concerto al Tramonto” tra gli affreschi della suggestiva Chiesa della Madonna della Villa; per poi continuare il giorno successivo a Pretola, nella sala concerto della storica Torre Medievale e terminare nella Chiesa di San Biagio a Pianello il 29 maggio.

Direttore della manifestazione è stato il professor Daniele Vagnetti, supportato nei concerti dai docenti Eleonora Bastianelli; Lucia Bellucci; Lorenzo Brilli; Rosa Calabrese; Maria Rita Carletti; Filippo Calandri; Alessandra Caracciolo, Giovanna Ceccarelli; Alessia Galli; Silvia Procacci e Paolo Tacconi. Le manifestazioni, però, non finiscono qui.

TUTTI IN MUSICA NEL CASTELLO DI RIPA CON JAVIER GIROTTO, I CANTORI DI PERUGIA E LA CORALE POLIFONICA DI PONTE VALLECEPPI

Il 6 giugno, dentro la suggestiva cornice del Castello di Ripa in Piazza Sociale, ha avuto luogo il Concerto del Coro e dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo 13, come chiusura di un percorso per far conoscere le bellezze artistiche e la storia dei propri luoghi di vita, con la musica a fare da filo conduttore, ma con la scuola, in particolare. Hanno partecipato la Corale Polifonica di Ponte Valleceppi, i Cantori di Perugia e, con proprie musiche destinate al concerto, il Maestro Javier Edgardo Girotto.

UNA SCUOLA CHE FA DELLA MUSICA ANCHE UNO STRUMENTO DI CONCRETA INTEGRAZIONE

Questo ciclo di eventi fa parte di un progetto di Educazione Musicale aperto al territorio, svolto in orario extra-scolastico, iniziato da tre anni e che si sta ampliando sempre di più valorizzando le competenze e le abilità dei nostri alunni, i quali, alcuni di loro, già si sono esibiti con gruppi musicali in eventi pubblici.

