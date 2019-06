ASSISI, 15 giugno 2019 – Venti anni vissuti con passione, con il desiderio di regalare emozioni, con la mente rivolta alla ricerca di musica inaspettata, quella che senti al Cambio Festival e poi chissà dove la ritrovi. Abbiamo iniziato un percorso che porta alla scoperta di luoghi magici del meraviglioso territorio di Assisi, per farli conoscere, a volte riconoscere, per farli vivere nuovamente, aprendo un dialogo con le mura e con le persone che ci abitano. Un viaggio che, dalla consueta location del Castello di Palazzo di Assisi, ci conduce quest’anno, il 31 luglio, a Costa di Trex, nell’incantata e unica ambientazione di Casa Astrid. Subito dopo il borgo di Costa di Trex, scendendo per la strada di Brigolante c’è Casa Astrid, sapientemente ristrutturata dalle mani di un uomo con il gusto per il bello. Ci aspetta un evento esclusivo, ci aspetta un tramonto mozzafiato e un panorama senza eguali.

Il 9 agosto andiamo in scena al Castello di San Gregorio, per un evento di Cinema all’aperto in collaborazione con il Circolo del paese e il Cinema Esperia. Andremo alla scoperta della Chiesa di S. Maria della Rocchicciola con annesso convento, abbellita da affreschi votivi del XIV-XVI sec. ed opere di Bartolomeo Caporali, Orlando Merlini e altri, compreso un Crocefisso su tavola (1470 c.) di Matteo da Gualdo. Il 10 agosto siamo al Castello di Sterpeto con una performance di world music di livello internazionale, davanti al sagrato della Chiesa, teatro naturale per la musica all’aperto. Non mancherà la visita al Castello, aperto straordinariamente per Cambio Festival.

L’incontro tra musica, cinema, esposizioni d’arte e un’architettura dal fascino millenario è la chiave per riscoprire un’eredità storica di inestimabile valore e dar vita ad un percorso culturale capace di dare frutti anche sul versante educativo e turistico.

CAMBIO FESTIVAL festeggia i venti anni di attività con un programma ambizioso, costruito con la consueta dedizione e con l’attenzione ai dettagli e al bello che ha caratterizzato il suo lungo cammino.

L’energia creativa della proposta, la magia che ogni anno regala nelle notti di mezza estate, l’atmosfera accogliente che riserva ai suoi ospiti rappresentano un must a cui non rinunciamo. (18)