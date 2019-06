TREVI, 18 giugno 2019 – Un ricco fine settimana ci attende a Trevi con tante iniziative. Sabato 22 giugno da non perdere la “Notte Romantica”, la notte bianca nei Borghi più Belli d’Italia, che vuole celebrare l’amore e la bellezza in tutte le sue forme. Cene al lume di candela, passeggiate romantiche, “Danzando sotto le stelle”, make-up romantico, degustazioni, aperitivi, “Selfie del cuore”, concerti e dimostrazioni di trucco da sposa, saranno soltanto una parte del ricco programma promosso dalla capitale dell’olio, attraverso il format proposto dall’associazione dei Borghi più belli d’Italia. Questi gli altri imperdibili appuntamenti : A Villa Fabri dalle 15. 00 “L’amore ci fa belli” dimostrazioni di trucco moda spose; dalle 17.30 “Un amore di facepainting” truccabimbi a cura dell’Avis comunale di Trevi; dalle 17.30 alle 21.00 “L’amore ci fa belli” make up romantico e nail art semipermanente, alle 18.00 ritrovo per la passeggiata al tramonto; alle 19, a cura della pro loco di Trevi, “Matrimonio di gusto” il Trebbiano si sposa con lumache, bruschette all’olio extravergine d’oliva e tartufo nero.

Alle 17.30 al Complesso museale di San Francesco, presentazione del libro “Immagini degli spirituali” il significato delle immagini nelle chiese francescane di Assisi.

Alle 18.45 a Piazza Mazzini ritrovo e partenza per una scenografica “passeggiata musicale”: visita guidata al centro storico con sosta ed esibizioni musicali negli angoli più romantici a cura di Rita Calabria e Franco Spellani e la partecipazione del duo fisarmonica e voce “Nicola e Samantha”.

Al Ninfeo di Villa Fabri alle 21.00, “Ballando sotto le stelle”, esibizione della Formidable school dance e a seguire “Danzando con la luna” uno spettacolo a cura della scuola comunale “Danza Trevi”.

Dalle ore 19.00 aperitivi romantici nei bar del centro storico, mentre nei ristoranti aderenti all’iniziativa sarà possibile cenare a lume di candela.

In chiusura di serata “L’amore per la musica” concerto dei “The British night” tributo ai Queen a ai Beatles; a mezzanotte “Bacio di Mezzanotte” coronato dal lancio nel cielo di tanti romantici palloncini e selfie del cuore.

Ad allietare la Domenica 23 Giugno invece, in Piazza Garibaldi, dalle ore 9 fino al tramonto, ci sarà, come ogni 4° domenica, il Mercato delle Pulci, dove poter trovare piccolo antiquariato, rigatteria, artigianato e tante curiosità. Tanti gli espositori, piccoli artigiani, antiquari, collezionisti, presenti per raccontarvi le storie degli oggetti in vendita, cotone antico per lenzuola, mobili restaurati, abiti, borse ed occhiali vintage, dipinti e bigiotteria.

Contemporaneamente in Piazza Mazzini, invece, il Mercato del Contadino – Farmer’s Market. Sotto il portico comunale, saranno presenti i tanti produttori locali con le loro produzioni agricole stagionali, l’Olio delle colline di Trevi, verdure, legumi, miele, vino e tante altre leccornie con cui farsi un regalo genuino durante una passeggiata per le vie del centro storico.

Lunedì 24 giugno alle ore 16.30, inoltre, presso il Teatro Clitunno di Trevi, ci sarà la presentazione del nuovo album di Daniele Silvestri “La Terra sotto i piedi”.

Il progetto “La terra sotto i piedi” è un lavoro complesso: quattordici pezzi (oltre un’ora di musica) praticamente uno diverso dall’altro per suoni e tematiche, frutto di una gestazione lunga e complicata che ha visto il cantautore confrontarsi con ben ventisette musicisti, caratterizzati da lunghissime code strumentali e un lungo lavoro di rifinitura e di artigianato(…)

Ma c’è, soprattutto, la voglia di Daniele Silvestri di non percorrere scorciatoie o strade semplici e di portare la sua ricerca ancora più in alto.

L’evento terminerà con il firma copie dell’album.

