Perugia, 12 giugno 2019 – Una “valigetta degli attrezzi per il futuro”, cosi può essere definito il nuovo kit che verrà presentato martedì 25 giugno dalle ore 9 alle 16 presso l’Abbazia giovane di Montemorcino. Il Third Millenium Youth Skill Kit rappresenta un itinerario educativo per adolescenti e giovani che ha come tema centrale l’orientamento professionale e il lavoro, che ANSPI ha realizzato come una delle azioni del progetto TERZO SAPERE . In linea con l’esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo Settore allo sviluppo sociale ed economico del Paese, ANSPI, con il progetto TERZO SAPERE, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso n°1/2017, ha voluto mettere a disposizione i propri linguaggi e metodi per promuovere una modalità inclusiva e innovativa di educare in maniera informale: formazione laboratoriale e attività ludico-aggregative, promozione sportiva, teatro e cinema, danza e animazione, comunicazione web, stampa e social al fine di educare e includere i giovani con una particolare attenzione alle situazioni di fragilità e esclusione legate anche a fenomeni di bullismo e dipendenza.

Con questo percorso di sperimentazione partecipativa, i giovani partecipanti potranno essere aiutati nel riconoscimento delle proprie skills e talenti, fino ad arrivare alla simulazione della creazione di un’impresa Start-Up. Lo strumento è pensato per essere adattabile e fruibile da ragazzi e giovani, dalla scuola secondaria di I grado fino alla scuola secondaria di II grado e anche come un aiuto orientato a quelle generazioni che più trovano difficoltà ad approcciarsi al mondo del lavoro; proprio per questo il Kit è pensato in forma smart, dinamico e versatile.

In tutta Italia il Kit in questo periodo viene presentato grazie all’azione capillarmente diffusa da ANSPI. Perugia per i Giovani Onlus ha coordinato la presentazione e la sperimentazione pratica del kit a Perugia all’interno della Teens-Week: una settimana educativa per ragazzi della scuola secondaria di I grado promossa da ANSPI ABBAZIA GIOVANE MONTEMORCINO nell’ambito del progetto DUC IN ALTUM, una settimana di incontri, work-lab, sport e tanto altro per accompagnare i ragazzi delle scuole medie alla ricerca del proprio talento.

Ancora grazie al progetto di ANSPI, TERZO SAPERE, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso n°1/2017, Perugia per i Giovani Onlus sta organizzando per giovedì 20 giugno, presso il Percorso Verde di Perugia, uno spazio specificamente dedicato a fare nuove proposte di volontariato – da vivere e sperimentare – nell’ambito dell’attività estiva organizzata dagli oratori su tutto il

territorio della provincia di Perugia. L’iniziativa si inserirà tra le molteplici attività e proposte che il Coordinamento Oratori Perugini ha accolto come servizio educativo e formativo valido e qualificato per gli animatori e gli educatori per l’estate 2019. (18)