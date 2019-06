Perugia, 18 giugno 2019 – “Quarant’anni di ricerca in linguistica applicata (1974-2014). Scritti di Anna Ciliberti”, a cura di Stefania Spina e Alessandro Ferri, è il volume di 419 pagine, appena pubblicato dalla Perugia Stranieri University Press, con il quale l’Università per Stranieri di Perugia tributa un “Omaggio alla carriera della professoressa Anna Ciliberti”. All’evento, previsto mercoledì 19 giugno 2019, con inizio alle ore 17, nella sala Goldoni di Palazzo Gallenga dell’Università per Stranieri di Perugia, prenderanno parte Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, insieme alle docenti Lidia Costamagna, Stefania Spina e al ricercatore Alessandro Ferri.

Questo volume, che raccoglie una selezione ragionata della sua vastissima produzione scientifica, a cui Anna Ciliberti ha lavorato nell’arco di un quarantennio, vuole essere un omaggio ed un ringraziamento sincero di tutta l’Università per Stranieri di Perugia a questo suo contributo importante, competente ed autorevole, che la studiosa ha fornito riuscendo sempre a coniugare visione, entusiasmo ed equilibrio. Nel suo quindicennio a Perugia, Ciliberti ha dunque rappresentato un punto di riferimento, umano e professionale, per tutto l’insieme delle attività accademiche che in quegli anni prendevano avvio, e per tutte le persone che in queste attività venivano via via coinvolte.

Nata a Pistoia Anna Ciliberti si è formata all’Università “La Sapienza” di Roma e ha insegnato per quasi quarant’anni Linguistica e Glottologia in numerose università italiane: Napoli, Roma, Trento Siena, e Perugia. E’ stata vicepresidente dell’Associazione Italiana di Anglistica (1989-1995), e direttrice del Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Trento (1989-1990), presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Siena (sede distaccata di Arezzo, 1993-1996), guida scientifica del Centro per la Certificazione delle Conoscenze dell’Italiano Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Perugia e direttrice del Master in Didattica dell’Italiano lingua non materna (1996-2002), vicepresidente e membro del direttivo dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA, rispettivamente negli anni 1999-2004 e 2004-2007), membro del Comitato scientifico della rivista «Lingua e Nuova Didattica» (LEND), Prorettore (1996-2001) e Prorettore vicario (2004-2007) dell’Università per Stranieri di Perugia. Sposata con Stefan Heiner, ha una figlia. Vive a Cortona (AR). (18)