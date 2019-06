GUALDO CATTANEO, 19 giugno 2019 – Anno d’oro per l’azienda Agraria Bacci Noemio di Gualdo Cattaneo. L’azienda fondata nel 1947, che produce olio extravergine di oliva Biologico Dop Umbria con estrazione a freddo di alta qualità, non solo conferma il successo degli anni precedenti, ma anzi lo migliora. Nel 2019 ha infatti partecipato a quattro concorsi, risultando per tre volte vincitrice del 1° premio: 1° classificata al concorso “Oro verde dell’ Umbria” (Ercole Olivario) come miglior Olio Biologico D.O.P Umbria; 1° classificata al concorso “La Vallata d’Oro”, premio ai migliori Olii Umbri; 1° classificata al concorso “Premio Internazionale BIOL” come miglior Olio Umbro Biologico; Medaglia d’oro al concorso “Olive Japan”, il più importante premio nipponico per l’olio.

Sono 12 anni che si aggiudica il 1° premio come miglior Olio Biologico Umbro.

Nel 2010 al “ Premio Internazionale BIOL” ha ottenuto il 1° premio a livello mondiale, oltre a tanti altri premi prestigiosi che hanno portato in alto il nome di tutta l’Umbria.

L’azienda umbra ha 36 ettari di oliveto, dove dimorano 11 mila olivi della varietà: moraiolo, frantoio, leccino. È dotata di frantoio aziendale di ultima generazione “Alfa Laval” e impianto d’imbottigliamento “Alfatek” completamente sotto azoto in camera sterile.

L’olio viene conservato e imbottigliato sotto azoto al fine di escludere il pur minimo fenomeno di ossidazione; gli ambienti sono dotati di climatizzazione a temperatura costantemente controllata.

