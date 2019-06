Assisi, 22 giugno 2019 – Continuano senza sosta i controlli straordinari della Polizia di Stato per il contrasto all’uso e allo spaccio delle sostanze stupefacenti sul territorio di Assisi. Gli Agenti del Commissariato P.S. Assisi in un servizio congiunto con gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche procedevano nelle ore serali al controllo di due locali pubblici e all’identificazione di 42 persone di cui 8 pregiudicati. Tra questi, seduto ai tavoli di un bar nella frazione di Santa Maria degli Angeli, vi era un cittadino di origine marocchina classe 1988 residente ad Assisi, regolare sul territorio nazionale, avente precedenti di polizia per reati contro la persona.

I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, decidevano di sottoporlo a controllo. L’uomo veniva trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish che venivano successivamente sequestrati. Il cittadino marocchino veniva denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacente. Inoltre, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, un ragazzo 29enne di Bastia Umbra veniva trovato in possesso di un involucro contenente una dose di sostanza stupefacente verosimilmente eroina, prodotti per il confezionamento e un coltello a serramanico per il cui porto abusivo veniva denunciato altresì denunciato.

Gli agenti decidevano a quel punto di estendere il controllo presso il domicilio del ragazzo, a seguito della quale venivano ritrovati circa 30 grammi di “erba”, che veniva successivamente sequestrata.

Il 29enne veniva denunciato, oltre che il porto del coltello, anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli uomini del Commissariato riuscivano a risalire al presunto fornitore della marjuana, un soggetto, italiano, classe 1972 residente ad Assisi con precedenti di polizia anche specifici. Giunti a casa dell’uomo, gli agenti procedevano a perquisire la sua abitazione, all’esito del quale venivano rinvenute numerose piante di marjuana già essiccata e pronta per l’uso per il peso complessivo di 4 etti circa.

L’uomo veniva anch’egli denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e la sostanza debitamente sequestrata. (45)