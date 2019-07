MARSCIANO, 6 LUGLIO 2019 – Emilio Tini arriva a Marsciano con la mostra fotografica “Fantastiche Visioni FV”. Fotografo di moda tra i più apprezzati a livello internazionale, esporrà le proprie opere presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte dal 12 luglio al 31 agosto 2019. “Fantastiche Visioni FV” è un percorso dentro un vero e proprio progetto multimediale che Emilio Tini sta costruendo. Sono 40 le foto che saranno esposte nelle sale del Museo a Marsciano. Ritraggono vari personaggi del mondo della moda, dello spettacolo, dell’arte, della musica e del cinema. Immagini attraverso cui il fotografo esplora la creatività e il talento italiani facendo incontrare il proprio sguardo con la sensibilità degli artisti ritratti. Quello che ne emerge è un percorso suggestivo fatto di emozioni che sono sempre in itinere. “Fantastiche Visioni FV” è infatti un progetto che proseguirà negli anni con la pubblicazione di volumi fotografici dove Emilio raccoglierà di volta in volta gli scatti realizzati.

Tra i ritratti esposti in mostra quelli di Giulia Bevilacqua, che si è fatta ritrarre nuda ad una settimana dal parto, di Miriam Leone, di Isabella Ferrari, di Marco Bocci, di Stefania Rocca e di molti altri artisti.

Presentata a Milano il 14 marzo, la mostra è arrivata a Pordenone dal 17 maggio al 29 giugno ed ora sarà inaugurata a Marsciano il 12 luglio. L’inaugurazione inizia alle ore 18.00 con la presentazione, presso il teatro Concordia, di un breve filmato che illustra il progetto “Fantastiche Visioni FV”. Qui interverranno, insieme ad Emilio Tini, anche il sindaco Francesca Mele e il vicesindaco Andrea Pilati per il saluto istituzionale. La visita alle opere presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte è prevista per le 19.30. Infine un momento conviviale, accompagnato da musica, presso la piazzetta San Giovanni.

La mostra è visitabile con i seguenti orari: lunedì dalle 10.30 alle 13.00 – mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00. Martedì chiuso. Per informazioni è possibile contattare il Museo ai seguenti recapiti: 0758741152 – marsciano@sistemamuseo.it.

“Siamo particolarmente felici – spiega il vicesindaco, nonché assessore alla cultura, Andrea Pilati – di ospitare un grande artista, originario proprio di Marsciano, che ha saputo diventare, grazie al suo talento ed impegno, uno dei riferimenti internazionali per quanto riguarda la fotografia di moda e non solo. Dentro ogni fotografia c’è un racconto e la bellezza delle arti visive è che lasciano a chi guarda il potere di creare la storia oltre l’immagine, sulla base delle emozioni e delle suggestioni create. Ringraziamo quindi Emilio per essere qui a Marsciano con questo suo bel progetto per il quale gli facciamo un grande in bocca al lupo, con l’auspicio di poterlo ospitare nei nostri spazi museali nuovamente anche in futuro. Naturalmente ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo importante evento, a partire dall’associazione Teatro di Vino, che ha collaborato all’organizzazione, e da Sistema Museo. Iniziative dal grande spessore culturale come questa rappresentano un’importante occasione di valorizzazione anche per la nostra collezione museale permanente e per gli spazi di palazzo Pietromarchi, aspetti sui quali l’amministrazione intende investire per il futuro”.

(18)