GUALDO TADINO, 8 LUGLIO 2019 – E’ stata una vera e propria festa in montagna con quasi 300 partecipanti, tra competitivi e non, al via della 13° edizione della “Tra i monti de Gualdo”. A tagliare il traguardo per primo Andrea Barcelli della Collemar-Marathon con l’ottimo tempo di 42’16’’dopo una bella corsa in rimonta sul giovanissimo Francesco Mariani dell’Atletica Il Colle che ha chiuso in seconda posizione in 42’34’’. Completa il podio degli assoluti maschili Nicola Meschini della Atletica Amatori Osimo con 43’25’’. Tra le donne stravince Pina Deiana della Aspa Bastia che chiude in 48’35’’, un ottimo tempo che le vale la 21° posizione assoluta. Seconda classificata Emanuela Varasano della Atletica Capanne con 53’54’’ e terza Eleonora Muzzi della Atletica Winner Foligno con 55’08’’.

Tra i gruppi non competitivi primi classificati i Camminatori per Gualdo. La gara gualdese, organizzata dall’Atletica Taino con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, era valida come 4° prova dell’Umbria Trail Running e per il Campionato Regionale Fidal Assoluti e Master ed anche quest’anno ha richiamato diversi atleti di Trail di spessore, con grande soddisfazione degli organizzatori che vedono questa manifestazione crescere sempre di più nel panorama podistico regionale. Dopo la corsa il via alle premiazioni ed alla festa in montagna con birra e barbozza per tutti i partecipanti. Da parte del presidente della Taino Mario Procacci i ringraziamenti a tutti i tesserati biancorossi ed ai loro familiari per la grande disponibilità e l’impegno profuso, come ogni anno, nell’organizzazione delle due gare gualdesi: la Sfacchinata e la Tra i monti de Gualdo. Quindi un sentito ringraziamento anche al Comune per il patrocinio concesso alla manifestazione, all’Unitalsi ed agli sponsor Fazi Carni e Motus.

