TUORO SUL TRASIMENO, 18 luglio 2019 – La suggestiva location del Campo del Sole è pronta ad ospitare, per il nono anno consecutivo, la manifestazione enogastronomica dedicata ai prodotti tipici locali e ai grandi vini italiani. Una “due giorni”, sabato e domenica prossimi, 20 e 21 luglio, molto intensa, che richiamerà turisti e appassionati della buona tavola. La regia è di Massimo Cavallucci, giovane imprenditore di Tuoro nel settore della ristorazione e titolare del Volante Inn. Arte, cultura, storia, musica, spettacolo e, appunto, enogastronomia sulle rive del lago: puntuale come sempre torna, nel parco-museo realizzato alla fine degli anni Ottanta con le sculture di vari artisti, l’appuntamento con il “Campo del sole, campo diVino”, uno degli eventi estivi più attesi della zona del Trasimeno. Che si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama regionale, ma non solo, grazie soprattutto alla presenza di importanti aziende vitivinicole di varie regioni italiane. Perché la grande calamita è sempre la stessa: la degustazione libera di vini, con l’aggiunta quest’anno della birra artigianale Lake.

Ecco le cantine, tutte molto famose e prestigiose, che parteciperanno alla manifestazione: Farina (che presenterà l’Amarone Valpolicella), Cascina del Colle (Passerina e Pecorino), Astoria (Xala – Ribolla Gialla Spumante), Duca della Corgna (Trasimeno doc), Fontanelle (Chianti doc) e Favaroni (Rosso di Montefalco e Sagrantino). L’Associazione ANAG curerà la degustazione di grappe. Questo il programma della kermesse di Tuoro: si comincia sabato sera, alle 20,30, con l’aperitivo con insolito intrattenimento: saranno presenti infatti i Falconieri di Zefiro, grazie ai quali sarà possibile avvicinarsi e conoscere il mondo affascinante dei rapaci. Seguiranno la cena a buffet (curata dal ristorante Volante Inn) e la degustazione libera dei vini; nel corso della serata, una sorta di notte bianca del vino, sono previsti momenti musicali e di intrattenimento, con il concerto della band “Lil’Cora and Soulful Gang”.

Domenica, poi, alle ore 10, appuntamento con il quinto raduno di auto e moto d’epoca, altro evento ormai tradizionale per appassionati e collezionisti provenienti da tutto il centro Italia; alle 11,30 l’Associazione Legio Taurus di Tuoro presenterà una rievocazione storica dell’epoca romana in riva al lago Trasimeno, per la precisione ci sarà una riproduzione di un Accampamento Romano.

Insomma, una bella opportunità per vivere il lago Trasimeno e scoprirne angoli nascosti, segreti e virtù paesaggistiche ed enogastronomiche. Una chicca per i tanti turisti, soprattutto olandesi, tedeschi e belgi, che in questi giorni sono presenti al lago.

La manifestazione in programma sabato e domenica ha il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno.

Per info 333 – 1485822 e www.volanteinn.it

(20)