BETTONA, 18 LUGLIO 2019 – Sabato 20 luglio 2019 alle ore 18:00 sarà inaugurata la mostra “Disegni a matita di David Booker”, visitabile fino al 29 di settembre presso il nostro Museo. Vera e propria Slow Looking Experience in cui scatole, cartoni e parti di motore, umili oggetti di scarto, visti da vicino e con prospettive inconsuete, riemergono dall’abbandono trasportando chi guarda in una dimensione misteriosa e contemplativa. A seguire, aperitivo a km0 offerto da Vetunna – Cantine Bettona e dalla Pro Loco di Bettona. (18)