FOLIGNO, 18 luglio 2019 – Sarà presentato sabato 27 luglio, alle ore 17, a Colfiorito, lo speciale di ECO sugli altipiani di Colfiorito. Cento pagine patinate, in distribuzione gratuita, che raccontano un singolare paesaggio fatto di acqua, colori, vita, forme, luoghi, suoni e odori. Un vero “viaggio” nel parco e nella palude, per occhi e cuori di un’area protetta al confine con le Marche. A presentare il magazine, presso la sala del Museo (ingresso libero), sarà il direttore della rivista, il giornalista Gilberto Scalabrini , responsabile anche del quotidiano on line Umbria Cronaca, di cui ECO è un supplemento. Le foto sono di Stefano Pasquini, Bernardino Sperandio, Giancarlo Balzarini, Antonio Ventura e Nicola Cirocchi. Hanno dato il loro contributo Sandro Petrollini, Gian Paolo Stefanelli, Mauro Silvestri, Susanna Moratelli, Pia Fanciulli, Susanna Minelli, Giulia Volpi, Paolo Fantanini, Emiliano Nardi, Manuela Lolli, Giorgia Maresi, Cristina Paoloni, Maria Romana Picuti, Giovanni Fedeli, Alfiero Pepponi, Luciano Loschi, Marco Cappelletti, Alvaro Caparvi, Chiara Rogante, Biancarita Eleuteri, Laura Bonomi Ponzi, Roberto Perna, Sergio Occhilupo, Federico Famiani, Carlo Masccari, Fabio Cardona, Emanuele Pedica, Maria Palma Cesarini, Francesca Paternesi

