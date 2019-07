BASTIA UMBRA, 24 LUGLIO 2019 – Da venerdì 26 fino a domenica 28, piazza Mazzini ospita “Woodstock Festival 50th & street food”, un appuntamento per celebrare i primi 50 anni di Woodstock. Coverband e gruppi musicali si esibiranno sul palco dalle 21.00: SOUL TRAIN BAND tributo a Joe Cocker – LULI TUNES ACOUSTIC DUO tributo a Janis Joplin, Canned Heat, Sly and the Family Stone, Crosby Stills Nash e Young – ReCreedence tributo a Creedence Clearwater Revival – THE ELECTRIC SUN tributo a Jimi Hendrix – Abraxas Band tributo a Carlos Santana – DJ set ReWoodstock con Emiliano Pinacoli e Luigi Malizia. Un percorso sonoro e gastronomico che accompagnerà le persone a cena tra i chioschi e gli stand presenti. Durante tutti e tre i giorni saranno aperti gli stand gastronomici dove degustare le prelibatezze dello street food con anche un mercatino vintage.

