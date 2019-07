MONTEFALCO, 24 LUGLIO 2019 – Lascia andare la mente, liberati. Sarà ispirato alle note del brano “Think” della icona della musica soul Aretha Franklin, il Paiper Festival, l’esclusivo evento in programma a Montefalco il 9,10, 11 e 15 agosto dedicata agli anni Sessanta e Settanta diretto da Carlo Delicati. Il Paiper Festival “I figli delle stelle” è l’appuntamento più atteso dell’estate umbra con quattro serate esclusive con tanta musica, eventi e ospiti per rivivere insieme la magia di quegli anni spensierati nello splendido centro storico di Montefalco. Si inizia venerdì 9 agosto alle 21 con i Rockets, il gruppo musicale francese molto in voga anche in Italia negli anni Settanta e Ottanta, che salirà sul palco allestito in piazza del Comune proponendo brani del genere musicale “Space Rock e Disco” come i famosi “On the road again”, “Futute woman”, “Electric delight”. In questi anni hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, e si ripresentano al pubblico con un concerto spettacolare anche grazie ai loro giochi di luce al laser che li hanno resi famosi durante i loro concerti. Sarà un’occasione unica vederli sul palco del Paiper Festival.

Sabato 10 agosto salirà sul palco Gazebo, il cantante, musicista e arrangiatore italiano famoso per il brano “I like chopin”. Lo vedremo sul palco del Paiper Festival nell’interpretazione dei suoi più grandi successi facendo rivivere al pubblico le romantiche atmosfere di quel periodo. L’apertura della serata sarà affidata al gruppo umbro Lory’s Blonde Band.

Domenica 11 agosto sarà la serata dedicata all’insegna della moda che va dai figli dei fiori ai figli delle stelle con “Le spose del Paiper. Fra tradizione e trasgressione”. Ambra Cenci, studiosa di storia della moda ed icona di stile, presenterà bellissimi abiti da sposa e capi di lingerie degli anni Sessanta e Settanta, gli anni d’oro del Paiper e della contestazione femminile. Ospite la modella folignate Simona Toni. In prima serata si esibiranno i gruppi Abraxas Band & Innuendo.

Gran finale del Paiper giovedì 15 agosto con “Ferragosto Pop Party”, la festa estiva con i deejay e i personaggi della Paiper Family che vedranno sul palco Carlino Mix, Faust-t, Carlo Marini, Robert-T, Mr. Colin, Pedro. Una grande festa di chiusura del Paiper Festival diventata un classico appuntamento del divertimento umbro. Tutti potranno indossare un accessorio o un campo di abbigliamento per rivivere quel periodo indimenticabile.

Le serate saranno presentate da Antonio Mezzancella l’imitatore perugino che ha conquistato il pubblico con Tu sì que vales, vincendo la scorsa edizione di Tale Quale Show, e Manuela Marinangeli. Prevista la partecipazione di Radio Paiper, in collaborazione con Radio gente umbra, Tele Paiper e Paiper Motor show che prevede un raduno di auto e moto d’epoca con la collaborazione del Motor Style Event. Il manifesto del Paiper di quest’anno dedicato ad Aretha Franklin è stato realizzato dal grande artista Massimo Botti e sarà messo all’asta nel corso delle serate. Tutte le serate termineranno con la musica dei Figli delle stelle con i deejay della Paiper Family. L’evento è patrocinato dal Comune di Montefalco. (31)