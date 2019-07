MAGIONE, 24 LUGLIO 2019 – Si alza il sipario sulla “Settimana Magionese”: si comincia sabato 3 Agosto con la “1° Fiera del Giogo”, con la partecipazione delle bancarelle del Consorzio di Viareggio e Forte dei Marmi e con una mostra mercato di prodotti enogastronomici a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio; proprio sulla scia della filiera corta, quest’anno la Settimana Magionese gioca la sua carta vincente: un menù che offre alcuni piatti caratterizzati da prodotti biologici o a chilometro zero, per offrire al consumatore ed al turista il massimo della qualità, nel pieno rispetto della tradizione locale. Nel tardo pomeriggio è invece la volta della conferenza di apertura che celebrerà il pane sciapo come simbolo della semplicità che conquista, in tavola ma anche nei momenti di vita quotidiana. A chiudere, quindi, la “Disfida tra Rioni” che aprirà ufficialmente la sfida per la conquista del “XXXIX Palio del Giogo”: il giorno seguente, domenica 4, ecco che i quattro Rioni si sfideranno nella prova a cronometro per stabilire l’ordine di partenza del Palio.

Confermata inoltre per venerdì 9 Agosto nello splendido scenario della Torre dei Lambardi – dopo il successo delle scorse edizioni – “La luna nel bicchiere”, con degustazione di vini e altri prodotti locali. Ma la Settimana Magionese è anche cultura: ad attendere i turisti ci sono visite guidate e trekking urbano alla scoperta del patrimonio culturale del centro storico; si potranno scoprire le opere del futurista Gerardo Dottori, ma anche quelle degli artisti contemporanei Sestilio Burattini e Giorgio Lupattelli.Nel centro storico si potranno poi visitare, per tutta la durata della Settimana Magionese, sei differenti mostre di altrettanti artisti del territorio. Da segnalare anche nei giorni 6 e 7 agosto la proiezione del pluripremiato docufilm “Wonderful Losers – A Different World”, diretto da Arunas Matelis e candidato lituano all’Oscar come miglior documentario e miglior film in lingua straniera.

Poi ancora musica, spettacolo, divertimento, iniziative per i più piccoli, mercatini notturni e tanto altro. Evento clou della Settimana Magionese è invece il “XXXIX Palio del Giogo”, in programma sabato 10 Agosto e preceduto dal tradizionale corteo. (29)