PERUGIA, 26 LUGLIO 2019 – Si terrà venerdì 2 agosto alle 21 al circolo Arci di Sant’Erminio il concerto, a ingresso gratuito, del quartetto jazz di Chiara Viola che presenterà il suo disco «Until Now». Chiara Viola ha cominciato a studiare musica fin da giovanissima, in particolare chitarra classica, canto moderno e canto jazz. È stata allieva di Cinzia Spata, Maria Pia De Vito e Danilo Rea, ha cantato con Antonella Ruggiero, Claudio Rocchi, Max Gazzè, Riccardo Biseo, La Batteria, Ultimo e tanti altri; inoltre ha partecipato a numerosi festival come Jazzit Fest e Gezz Night. «Ho dato voce al mio universo interiore e Until Now – dice Viola a proposito del disco – racchiude il mio mondo. Avendo scritto anche i testi la musica assume una dimensione di narrazione anche testuale, oltre che musicale. I viaggi, le persone, gli incontri e i paesaggi rappresentano semplicemente tutta la mia vita fino adesso.

Li racchiudo nella musica così non potrò perderli mai!». Il 2 agosto sarà anche l'occasione per presentare per la prima volta al pubblico lo staff del progetto «Innovazione sociale a misura di città» che, insieme a un folto gruppo di abitanti dell'area di Monteluce e Sant'Erminio, sta dando vita ad azioni di welfare generativo e di comunità. E proprio per chiudere il primo anno di lavori di coprogettazione lo staff del progetto, in collaborazione con Pannonica Jazz Club, ha organizzato la serata jazz con Chiara Viola; un primo di molti altri eventi che daranno la possibilità agli abitanti di ritrovarsi, animare le piazze e vivere il proprio quartiere con eventi culturali.