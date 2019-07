PERUGIA, 26 LUGLIO 2019 -Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza per rapina un 27enne di origini nordafricane ma cittadino italiano e residente da molti anni in provincia di Perugia. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia, poco dopo le 15.00 aveva preso di mira una 55enne che stava passeggiando nei pressi di Via della Pallotta, strappandole dal collo una catenina in oro. La sua azione fulminea aveva sorpreso la malcapitata, che, anche a causa di alcune difficoltà di deambulazione, non aveva potuto reagire, limitandosi ad invocare l’aiuto dei passanti. Fortunatamente, qualcuno ha immediatamente chiamato il 113 facendo intervenire una Volante della Polizia, mentre, in contemporanea, un 30enne nigeriano, che stava chiedendo l’elemosina davanti ad un supermercato e che aveva assistito alla rapina in tempo reale, si è posto in prima persona all’inseguimento del rapinatore.

Il contributo del giovane africano, titolare di regolare permesso di soggiorno, è stato determinante, essendo riuscito a piombare sul 27enne persino qualche attimo prima che i poliziotti, prontamente sopraggiunti, facessero altrettanto.

E’ stata dunque recuperata e restituita la catenina alla signora, la quale, per lo strappo, ha riportato escoriazioni al collo, e contestualmente la Polizia ha acquisito alcune testimonianze delle persone presenti per poi fare rientro in Questura con il reo.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per rapina e per lui si sono subito spalancate le porte del carcere di Capanne. (20)