PERUGIA, 30 LUGLIO 2019 – Un altro numero speciale di ECO; il supplemento legato al nostro giornale quotidfiano on line UMBRIA CRONACA, diretto dal giornalista Gilberto Scalabrini. Dopo la presentazione sabato scorso del magazine “Colfiorito, altipiani da vivere”, giovedì, primo agosto, esce un numero dedicato a Montefalco e alla Fuga del bove. S’intitola “La storia scende in piazza”. Sono cento pagine patinate che saranno in distribuzione gratuitamente. I primi a riceverle saranno i commensali del banchetto rinascimentale, che si svolgerà giovedì sera nella bellissima piazza del comune. Fra gli argomenti, un’interessante intervista al neo sindaco di Montefalco , Luigi Titta, un contributo del Presidente dell’Ente Fuga, Paolo Felicetti, sui suoi sei anni di insediamento al vertice; un incontro con un agricoltore, Mario Cariani, e tanto altro. All’interno le belle foto dei quartieri e della festa, ma anche scorci di questo borgo che attira sempre tanti turisti. Quasi tutti gli scatti sono di Pier Paolo Metelli. Insomma, un altro numero da collezione. (30)