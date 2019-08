Perugia, 1 agosto 2019 – Cascia si prepara a far vivere un’estate all’insegna di “uno spirito di ripartenza, con una grande volontà di ritornare alla normalità, dopo il sisma del 2016, con eventi importanti per dare un messaggio che si può tranquillamente tornare in questo territorio, vivere la montagna, fare escursioni, visitare città per ridare vita e impulso all’economia”. A parlare è il sindaco della città di Santa Rita, Mario de Carolis e l’occasione è stata la presentazione degli appuntamenti che animano l’estate nel borgo della Valnerina: Aestivum, la Mostra mercato del tartufo estivo e della rosa giunta alla sua undicesima edizione e in programma sabato 10 e domenica 11 agosto, e l’Agosto casciano. L’intero cartellone di eventi – reso possibile grazie, tra gli altri, al contributo di Regione Umbria, GAL Valle Umbra e Sibillini, Comune di Cascia – è stato illustrato alla stampa nella mattinata odierna in Provincia (Sala Pagliacci) alla presenza dell’assessore regionale Fernanda Cecchini e, per il Comune di Cascia, il sindaco, l’assessore alle politiche sociali Monica Del Piano e l’assessore al turismo e grandi eventi Piero Reali e Laura Musella che ha curato l’appuntamento del 10 agosto di “Giancarlo Giannini e le parole note” nel piazzale di San Francesco alle ore 21.

“Questo tipo di manifestazioni in comuni come Cascia assumono un significato importante – ha sottolineato Fernanda Cecchini – perché aiutano a tenere insieme la comunità, soprattutto dopo i drammatici eventi sismici. Si tratta di un evento estivo che non si limita a valorizzare solo il tartufo ma anche tanti altri prodotti pregiati del posto, contornato alla perfezione da momenti culturali, convegni e intrattenimenti di qualità. Un chiaro esempio di come una piccola realtà può contribuire alla crescita della nostra regione”.

Il Programma:

Sabato 10 agosto

Ore 9,30 Piazza Garibaldi – sede BIM – Tavola rotonda “Domini collettivi quali elementi per il recupero delle identità territoriali”;

ore 10,00 – Piazza Garibaldi e Giardini Mario Magrelli – apertura degl istand della Mostra mercato;

Ore 11,00 – Roseto di Cascia – Visita giuidata e messa a dimora di rose;

Ore 12,00 – Piazza Garibaldi e Giardini Mario Magrelli – Inaugurazione della Mostra Mercato; Apertura della mostra dedicata alla ferrovia Spoleto – Norcia a cura del Museo della ex ferrovia;

Ore 13,30 – degustazione gratuita dei prodotti tipici del territorio casciano

Ore 17,00 – Giardini Mario Magrelli – Laboratorio artigianale a cura del Moica sezione di Cascia;

Ore 18,00 – Museo di Palazzo Santi – Chiesa di Sant’Emidio – Cascia e frazioni, carta archeologica dal Paleolitico al Medio Evo a cura del prof. Egidio Emili.

Ore 21,00 – Piazzale San Francesco – spettacolo teatrale “Giancarlo Giannini e le parole note”. L’artista, una delle personalità più prestigiose e versatili nel panorama cinematografico e teatrale italiano, regalerà al pubblico che interverrà una serie di sue letture di brani di autori famosi della letteratura italiana e straniera. Il progetto “Omaggio all’Umbria” nell’organizzare tale spettacolo – che è a ingresso libero – ha usufruito della piena collaborazione del Comune di Cascia che ha messo a disposizione tutta la sua capacità operativa e tutto il personale tecnico necessario allo scopo.

Domenica 11 agosto

Ore 10,00 – Piazza Garibaldi e Giardini Mario Magrelli, apertura degli stand della Mostra Mercato. Ore 10-13, Largo Elemosina, “Mattinata in equitazione” laboratorio didattico per bambini ed adulti.

Ore 10.30, giardini Mario Magrelli, laboratorio artigianale a cura di Moica sezione di Cascia.

Ore 15-18, piazzale San Francesco, esposizione canina amatoriale.

Ore 16.30, Museo di palazzo Santi – Chiesa di S. Emidio, Performance teatrale “Terrae Motus Motus Animae”.

Ore 18.30, piazzale San Francesco, spettacolo musicale “Note sotto le stelle in tour” e premiazione di Cascia FioRita e dell’esposizione canina.

Ore 20 degustazione gratuita di prodotti tipici del territorio casciano.

Ore 21, chiostro del Monastero di S. Rita “Note sotto le stelle”.

L’edizione di quest’anno segna, inoltre, il ritorno del Palio di Santo Spirito Cascia e Frazioni in programma nelle giornate del 12, 19 e 20 agosto.

Per la prima volta si terrà un Galà equestre Città di Cascia il 20 agosto alle ore 21,00, presentato da Nico Belloni, speaker ufficiale della Fiera Cavalli Verona. (22)