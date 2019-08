Foligno, 2 agosto 2019 -Cammina pericolosamente lungo la strada statale n.3 “Flaminia”, ma viene intercettato dagli Agenti della Polfer. E’ l’esito della recente attività posta in essere dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria folignate. Una pattuglia impegnata in un servizio di controllo degli scali e delle linee ferroviarie di competenza, all’altezza dell’uscita Foligno Nord, in direzione Spoleto, ha notato una persona camminare lungo la corsia di emergenza dell’asse viario. Immediatamente è stato bloccato dai poliziotti intervenuti che hanno evitato conseguenze tragiche per sé e per gli automobilisti in transito. L’uomo, un sul T.N. avendo a carico un Ordine di espulsione del Questore e, pertanto, dopo le relative procedure, è stato accompagnato presso il più vicino Centro per il rimpatrio per la successiva espulsione dallo Stato.

Allo stesso è stato inoltre elevato verbale al Codice della strada per l’infrazione commessa.

(27)