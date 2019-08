Cascia, 2 agosto 2019 – – Cascia si prepara a far vivere un’estate all’insegna della ripartenza, “con una grande volontà di ritornare alla normalità dopo il sisma del 2016, con eventi importanti per dare un messaggio: si può tranquillamente tornare in questo territorio, vivere la montagna, fare escursioni, visitare la città per ridare vita e impulso all’economia”. A parlare è il sindaco della città di santa Rita, Mario de Carolis, e l’occasione è stata la presentazione degli appuntamenti che animano l’estate nel borgo della Valnerina: Aestivum, la Mostra mercato del tartufo estivo e della rosa giunta alla sua undicesima edizione e in programma sabato 10 e domenica 11 agosto, e l’Agosto casciano.

L’intero cartellone di eventi, reso possibile grazie anche al contributo di Regione Umbria, Gal Valle umbra e Sibillini e Comune di Cascia, è stato illustrato a Perugia, giovedì 1 agosto, nel palazzo della Provincia, alla presenza dell’assessore regionale Fernanda Cecchini e, per il Comune di Cascia, del sindaco, dell’assessore alle politiche sociali Monica Del Piano, dell’assessore al turismo e grandi eventi Piero Reali e Laura Musella, che ha curato l’appuntamento del 10 agosto ‘Giancarlo Giannini e le parole note’, che si terrà nel piazzale di San Francesco alle 21.

“Questo tipo di manifestazioni – ha sottolineato Fernanda Cecchini – in comuni come Cascia assumono un significato importante perché aiutano a tenere insieme la comunità, soprattutto dopo i drammatici eventi sismici. Si tratta di un evento estivo che non si limita a valorizzare solo il tartufo ma anche tanti altri prodotti pregiati del posto, contornato alla perfezione da momenti culturali, convegni e intrattenimenti di qualità. Un chiaro esempio di come una piccola realtà può contribuire alla crescita della nostra regione”.

Il programma

Sabato 10 agosto

Ore 9.30 – Piazza Garibaldi–sede BIM – tavola rotonda ‘Domini collettivi quali elementi per il recupero delle identità territoriali

Ore 10 – Piazza Garibaldi e giardini Mario Magrelli – Apertura degli stand della Mostra mercato

Ore 11 – Roseto di Cascia – Visita guidata e messa a dimora di rose

Ore 12 – Piazza Garibaldi e giardini Mario Magrelli – Inaugurazione della Mostra Mercato; apertura della mostra dedicata alla ferrovia Spoleto–Norcia a cura del Museo della ex ferrovia

Ore 13.30 – Degustazione gratuita dei prodotti tipici del territorio casciano

Ore 17 – Giardini Mario Magrelli – Laboratorio artigianale a cura del Moica sezione di Cascia

Ore 18 – Museo di Palazzo Santi–Chiesa di Sant’Emidio – Cascia e frazioni, carta archeologica dal Paleolitico al Medio Evo a cura del prof. Egidio Emili

Ore 21 – Piazzale San Francesco – Spettacolo teatrale ‘Giancarlo Giannini e le parole note’. L’artista, una delle personalità più prestigiose e versatili nel panorama cinematografico e teatrale italiano, regalerà al pubblico che interverrà una serie di sue letture di brani di autori famosi della letteratura italiana e straniera. Il progetto ‘Omaggio all’Umbria’ nell’organizzare tale spettacolo, che è a ingresso libero, ha usufruito della piena collaborazione del Comune di Cascia, che ha messo a disposizione tutta la sua capacità operativa e tutto il personale tecnico necessario allo scopo.

Domenica 11 agosto

Ore 10 – Piazza Garibaldi e giardini Mario Magrelli – Apertura degli stand della Mostra Mercato

Ore 10-13 – Largo elemosina – ‘Mattinata in equitazione’ laboratorio didattico per bambini ed adulti

Ore 10.30 – giardini Mario Magrelli – laboratorio artigianale a cura di Moica sezione di Cascia

Ore 15-18 – piazzale San Francesco – esposizione canina amatoriale

Ore 16.30 – Museo di Palazzo Santi–Chiesa di S. Emidio – Performance teatrale ‘Terrae Motus Motus Animae’

Ore 18.30 – piazzale San Francesco – spettacolo musicale ‘Note sotto le stelle in tour’; premiazione di Cascia FioRita e dell’esposizione canina

Ore 20 – degustazione gratuita di prodotti tipici del territorio casciano

Ore 21 – chiostro del Monastero di S. Rita ‘Note sotto le stelle’.

L’edizione di quest’anno segna, inoltre, il ritorno del Palio di santo spirito Cascia e frazioni, in programma nelle giornate del 12, 19 e 20 agosto.

Per la prima volta si terrà un galà equestre Città di Cascia il 20 agosto alle 21, presentato da Nico Belloni, speaker ufficiale della Fiera Cavalli Verona. (16)