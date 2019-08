Assisi, 4 agosto 2019 – Sul palco della Lyrick Summer Arena di Assisi, in cartellone per la decima edizione del Riverock Festival, il prossimo 7 agosto (ore 20.00) arriva un appuntamento tutto al femminile che vedrà protagoniste Joan As Police Woman e il nuovo progetto di Cristina Donà e Ginevra Di Marco, in tour estivo nelle maggiori città e ospiti i festival più prestigiosi del territorio nazionale. Joan As Police Woman, multistrumentista newyorkese, originale e stravagante negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Lou Reed, Nick Cave, Rufus Wainwright, Antony e Battiato. Ad un anno dalla pubblicazione di “Damned Devotion”, l’ultimo acclamato disco di studio, Joan As Police Woman torna con “Joanthology”, il multi-album con i migliori successi e brani inediti in arrivo a maggio su etichetta Pias. Il tour vedrà Joan suonare i brani contenuti nell’antologia e brani tratti dal secondo album di cover di prossima pubblicazione.

Ginevra Di Marco e Cristina Donà – Ci sono incontri che sembrerebbero restare circoscritti in un singolo momento e che invece finiscono per innescare percorsi sorprendenti, inoltrandosi verso un nuovo cammino. Insieme. Così è stato per Ginevra Di Marco e Cristina Donà, due delle voci più carismatiche e influenti della musica italiana. Dopo essersi esibite insieme per alcuni concerti la scorsa estate, le due autrici che hanno contribuito a plasmare la materia rock e cantautorale in Italia, hanno deciso di intraprendere un cammino congiunto e di suggellare la loro comunione artistica con un tour e un album a doppia firma, rispettivamente in partenza e in uscita lo scorso mese di giugno. Forti delle rispettive carriere costellate di Targhe Tenco e di grandi canzoni, Ginevra e Cristina realizzano oggi un’opera omonima che ripercorre alcune tappe dei loro percorsi musicali e ne fissa di nuove. Con loro sul palco il gruppo dello spettacolo “Stazioni Lunari”: Francesco Magnelli (piano e magnellophoni), Andrea Salvadori (chitarra, loop, tzouras), Luca Ragazzo (batteria), con l’aggiunta del produttore e co-autore degli ultimi dischi di Cristina Donà, Saverio Lanza (chitarra).

Special Guest TBA.

Tutte le sere apertura cancelli alle ore 19.30. Presente un’area di ristorazione aperta fino a tarda notte. Possibilità di acquisto dei ticket di ingresso presso la biglietteria del festival.

