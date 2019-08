Terni, 4 agosto 2019 – Sabato 10 agosto, a partire dalle ore 18:00 sulla torre de La Specola, al Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore (TR), il collettivo viterbese EMusic (Antonio Menghini: sonificazione, Stefano Pontani: chitarra e loops, Riccardo Marini: elettronica) insieme al celebre sassofonista Marco Guidolotti presenterà “Di Terra, di Luna, di Stelle e di Suoni”. Un concerto unico nel suo genere, che porterà i visitatori in giro per il mondo – dalla Siberia al Canada, dall’Italia all’Africa – indietro nel tempo a cavallo delle onde elettromagnetiche, fino ad ascoltare in anteprima assoluta i Suoni della Luna a cinquant’anni esatto dallo sbarco.

L’evento è stato organizzato da “Authentica – Cibi & Culture” e “La Specola Bistrot” in collaborazione con “Fondazione Italia Sostenibile”, “Kate Creative Studio” e la preziosa media partnership di “DesaComunicazioni”, nelle persone di Donatello Ciullo e Patrizia Faiello.

Questa è la prima data di un tour mondiale che vede, la EMusic (www.emusic.world) organizzazione non-profit nata con lo scopo di creare e diffondere le connessioni tra Musica e Scienza a fini sia didattici che artistici, in cui un team di geologi e musicisti trasformano in musica la risposta del sottosuolo ad impulsi elettromagnetici – rilevati tramite un apposito sondaggio – e vi improvvisano sopra dando voce così all’autentico “Suono della Terra”. Lo spettacolo che ne deriva ha trovato il supporto di molte istituzioni e artisti di fama internazionale. Oggi è un format itinerante di successo, richiesto e apprezzato in tutto il mondo, ove il pubblico ha modo di vivere in diretta un suggestivo viaggio apprendendo nozioni empiriche applicate alla musica. Oltre alle trasferte in Australia e negli USA previste per quest’autunno, tra i prossimi appuntamenti in Italia ricordiamo:

21 settembre – Jazz & Rocks: live sul cratere del Vesuvio, con OdG Campania 20 ottobre – I Suoni della Faggeta Unesco con Enrico Rava, a Soriano nel Cimino (VT)

17 dicembre – I Suoni della Caffarella con Francesco Cafiso, al MARMO Roma.

Musica d’atmosfera e vista mozzafiato nella magica notte di San Lorenzo quindi per un evento che si preannuncia davvero magico sulle sponde delle cascate più alte d’Europa.

È possibile prenotare un tavolo sulla terrazza panoramica al tel. 3298108718, per info e biglietti: www.cascatadellemarmore.info, tel. 3331962360. Ingresso gratuito riservato ai visitatori del parco. Su Facebook: https://www.facebook.com/events/2312993198785271/ (15)