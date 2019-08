TERNI, 5 agosto 2019 – Il Servizio Idrico integrato eseguirà lavori di manutenzione straordinaria govedì 8 agosto a Terni, zona Santa Maria Maddalena dalle 8 e 30 alle 13 e 30. Carenze idriche o temporanee interruzioni potranno verificarsi in: Strada S. Maria Maddalena, Via degli Arroni e zone limitrofe.Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile. (18)