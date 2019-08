Bevagna, 7 agosto 2019 – È una delle notti più magiche dell’anno che tiene tutti col naso all’insù e gli occhi rivolti al cielo tra desideri, sogni e stelle cadenti. La notte di san Lorenzo, il 10 agosto, ha un fascino tutto particolare e tra i tanti eventi organizzati per questa occasione, a Bevagna l’associazione Strada del Sagrantino proporrà una originale ‘Not(t)e di vino’. Nel borgo delle gaite, a partire dalle 21, guidati da un sommelier, ci sarà la possibilità di degustare vini del territorio del Sagrantino nel suggestivo scenario di piazza Filippo Silvestri. Oltre al tappeto di stelle in cielo, ad allietare la serata ci sarà l’appuntamento musicale con i Satorduo e Luca Tironzelli in cui quest’ultimo, voce narrante, sarà accompagnato dal violino di Paolo Castellani e dalla chitarra di Francesco di Giandomenico.

Sempre per rimanere in tema, mentre Bevagna si cala in quest’atmosfera Montefalco diventa palcoscenico di ‘Sagrantino sotto le stelle’, iniziativa del Consorzio Vini Montefalco e dell’amministrazione comunale in occasione dell’evento nazionale ‘Calici di stelle’, inserita anche nel cartellone ‘Sagrantino Experience’ della Strada del Sagrantino. In centro storico, sarà allestito un banco di degustazione, aperto dalle 19.30 alle 23.30, dove turisti e wine lovers potranno apprezzare vini delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg guidati da esperti sommelier. Il ticket d’ingresso, oltre che dare accesso alle degustazioni, consente di usufruire dell’angolo relax appositamente allestito e di osservare da vicino le stelle con il Gruppo astrofili Monte Subasio. Non mancheranno infine la musica e l’intrattenimento nella cornice unica del borgo ‘terrazza dell’Umbria’. (15)