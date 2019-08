Foligno, 7 agosto 2019 – Si svolgerà dal 9 al 18 agosto prossimo la 42/a edizione della sagra della patata rossa di Colfiorito. Sono previste alcune novità rispetto al passato – ha annunciato Stefano Morini, presidente del comitato organizzatore della manifestazione – come la pista da ballo interamente coperta e il servizio al tavolo per la ristorazione, rispetto al tradizionale self-service. Numerose le iniziative previste, tra cui un incontro tra l’amministrazione comunale e i cittadini della montagna, il concorso di estemporanea di pittura, la gara ciclistica per gli esordienti, il mercatino di Plestia. “Ogni sera ci sarà una serata musicale e il 17 agosto è previsto il concerto dei New Trolls – ha detto Morini – inoltre saranno allestite mostre fotografiche oltre alla divulgazione degli eventi del Museo archeologico di Colfiorito e del Parco. All’interno della sagra che punta, come sempre, a far crescere il territorio – ha proseguito Morini – ci saranno le due giornate “Colfiorito e il mare”, per il 13 e 14 agosto, con la promozione dei nostri prodotti e del pesce dell’Adriatico, in collaborazione con Civitanova Marche”.

Agostino Cetorelli, assessore con delega per i rapporti con le frazioni e i territori montani, nel portare il saluto dell’amministrazione comunale, ha sottolineato che la manifestazione “rappresenta un fiore all’occhiello di questo territorio”. (26)