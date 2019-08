Perugia, 7 agosto o 2019 – La notte di San Lorenzo è da sempre una data speciale in cui le persone affidano i propri desideri alla scia di una stella cadente. Quest’anno ci sarà un motivo in più per passare una piacevole sera sotto una pioggia di stelle e fare del bene. Sabato 10 agosto l’associazione ‘Mai soli’ di Perugia, che si occupa di assistenza e cura delle persone in coma e stato vegetativo permanente e persistente, ha organizzato una cena di beneficienza per raccogliere fondi a supporto della propria attività. L’appuntamento è per le 20 al ristorante ‘I saracini’ alla fattoria Luchetti, frazione Gaglietole, a Collestrada. L’evento, dal simbolico nome ‘Notte dei desideri’, sarà caratterizzato dal buon cibo e tanta musica sotto una pioggia di stelle. Per informazioni 346.4704388 o info@assmaisoli.it. (18)