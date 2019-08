Perugia, 7 agosto 2019 – Istituita presso l’Ordine degli Ingegneri di Perugia la sezione provinciale CeNSU- Centro Nazionale di Studi Urbanistici: l’organizzazione che nell’ambito del Consiglio Nazionale degli ingegneri si occupa delle tematiche legate all’urbanistica, è diventata una realtà anche nella provincia di Perugia in seguito alla ratifica da parte dell’assemblea dei soci avvenuta nei giorni corsi. Tra gli scopi del CeNSU, prioritaria sarà la promozione degli studi urbanistici anche tramite l‘organizzazione di iniziative culturali, di informazione e di aggiornamento; importanti saranno, inoltre, le azioni volte a favorire la collaborazione con le varie Associazioni e gli Enti Pubblici che curano, sia in sede di studio che di attuazione, la soluzione di questioni urbanistiche e quelle per la valorizzazione dell’apporto dell’attività professionale e della specifica competenza dell’ingegnere negli studi urbanistici.

La sezione provinciale si impegnerà anche a operare come organo qualificato di consulenza per il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e, più in generale, per tutti gli organismi politico-amministrativi. Non sarà trascurato il rapporto con i colleghi, con i quali sarà instaurata una comunicazione continua su tematiche sia d’interesse locale che nazionale. Il Consiglio direttivo, è già al lavoro per organizzare le prime iniziative, concertate con il CeNSU nazionale, in programma per il prossimo autunno. L’associazione è comunque aperta a chiunque abbia interesse ad approfondire le materie urbanistiche e voglia portare il proprio contributo: è già attiva la pagina Facebook Censu-pg.

