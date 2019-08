Spello, 7 agosto 2019 – Luigi Giordano è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Spello. 51 anni, con un’esperienza ventennale nell’ambito della Polizia Municipale, Giordano proviene dal Comune di Pescia, in provincia di Pistoia, e il 1 agosto ha assunto ufficialmente l’incarico sostituendo Giancarlo Meniconi che ha lascito il servizio per quiescenza. La presentazione ufficiale al Corpo della Polizia Municipale da parte del Sindaco Moreno Landrini è avvenuta questa mattina nel Palazzo comunale; presenti anche gli assessori Rosanna Zaroli e Enzo Napoleoni, il segretario comunale Antonella Ricciardi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Spello Massimo Trementozzi, il coordinatore del Gruppo comunale Protezione Civile di Spello Claudio Fiaoni e i responsabili d’area comunali.

“Al comandante Giordano va il mio personale benvenuto e quello dell’Amministrazione comunale – ha esordito il Sindaco Landrini – abbiamo voluto condividere questo momento per rinnovare, ciascuno per le proprie competenze, l’impegno ad una fattiva collaborazione. Sono certo che, contando sulla sua esperienza e sulla professionalità dei nostri agenti, con un lavoro di squadra, sarà possibile raggiungere significativi risultati a beneficio della comunità”. “Ho trovato con piacere il personale del Comando di Polizia Municipale motivato e disponibile – ha continuato il neo Comandante – come prima cosa dovrò conoscere le esigenze del territorio e riorganizzare la struttura per migliorare i servizi al cittadino ed il controllo del territorio, proseguendo anche il percorso intrapreso in stretta sinergia con la Stazione dei Carabinieri di Spello”.

