Assisi, 8 agosto 2019 – L’edizione 2019 di Note d’In…Chiostro si avvicina. Come ogni anno tre appuntamenti di grande musica nella cornice unica del Chiostro Sisto IV.

Agosto ormai è il mese della musica all’aperto presso la Basilica di San Francesco. Con l’appuntamento ideato e realizzato dalla Cappella Musicale di San Francesco in Assisi. Ad Assisi arriva l’edizione 2019 di Note d’In…Chiostro. Il Chiostro Sisto IV torna ad aprirsi alla musica. Un luogo d’incanto proprio all’interno della Basilica di San Francesco si riempie di note e cultura. La rassegna di concerti all’aperto è giunta alla sua XV edizione. L’appuntamento è per sabato 10 agosto con RBS Europa Choir, Nigel Perrin direttore; mercoledì 14 agosto “Ensemble Vivaldi” de “I Solisti Veneti”; e sabato 17 agosto Concerto “In menoria di un Angelo” dedicato a Giacomo Guidi. Tutti i concerti si terranno alle ore 21. (36)