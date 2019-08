S poleto, 9 agosto 2019 – Istituito, in via sperimentale, il servizio di linea granturismo urbana nel centro storico della città. È quanto ha deciso questa mattina la Giunta comunale, portando di fatto a Spoleto i servizi di City Tourist Tour. A partire da sabato 10 agosto infatti, sarà operativo nel centro storico un servizio di city tour con un moderno open bus; la nuova linea turistica (operativa in via sperimentale sino al 31 ottobre), sarà effettuata dall’azienda City Red Bus, che già opera con servizi analoghi a Bologna, Cortina D’Ampezzo e San Vito di Cadore. Sarà un minibus elettrico di ultimissima generazione ad accompagnare cittadini e turisti alla scoperta delle attrazioni e delle bellezze di Spoleto mentre, grazie ad un audio guida in italiano ed inglese, tutti i passeggeri riceveranno alcuni approfondimenti su storia, leggende, monumenti e curiosità. Un mezzo elettrico quindi, ad emissioni 0, silenzioso, rispettoso dell’ambiente e perfettamente in linea con il sistema di mobilità moderno ed efficace, che si integra perfettamente con il sistema di mobilità alternativa e con la prospettiva di un centro storico sempre più libero dalle auto.

Il tour inizialmente sarà disponibile dal giovedì alla domenica e nei giorni festivi; passaggi ogni ora dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con 10 fermate dislocate in tutto il centro storico, da Piazza Garibaldi alla Rocca Albornoziana, dal Duomo ai principali parcheggi di accesso alla città. Le fermate sono Piazza Garibaldi, Piazza San Domenico, Corso Mazzini, Giro della Rocca, Via A. Saffi, Piazza del Mercato, Strada Romana, viale Martiri della Resistenza (Casina Ippocastano), viale Martiri della Resistenza (Capolinea Posterna), San Salvatore/San Ponziano.

Il biglietto (8 euro intero, 6 ridotto per bambini 3-10 anni e scolaresche, gratuito per bambini 0-2 anni e disabili), acquistabile a bordo del bus, consente di utilizzare il servizio per tutto il giorno. Il Bus Hop On Hop Off permette infatti di salire e scendere tutte le volte che si vuole per ammirare Spoleto in totale comodità.

Informazioni e dettagli sul sito spoletocitytour.com, scrivendo a booking@cityredbus.com o telefonando al 366 6161319.

