Assisi, 9 agosto 2019 – Sorpresi ed incantati, questi i sentimenti dei turisti che in questi giorni si sono recati a visitare Assisi, quando, per le viuzze della città, hanno incontrato una pattuglia dei Carabinieri a bordo di un’autovettura ibrida, ecologica, che si affianca ad un’altra autovettura completamente elettrica, unica nel suo genere in Umbria, nei luoghi in cui San Francesco 800 anni fa iniziava a parlare proprio di ecologia. Da pochi mesi, infatti, ha intrapreso servizio una delle tante autovetture pensate, testate ed acquistate dal Comando Generale dell’Arma, specificatamente per le peculiari esigenze di sicurezza e al passo con i tempi. Autovetture funzionali, che nulla hanno da invidiare a quelle di vecchia generazione, in grado di garantire tempi rapidi di intervento, di conseguenza maggiore presenza ed efficienza anche nei caratteristici vicoli della città di San Francesco, ma nel massimo rispetto dell’ambiente.

I Carabinieri sono quindi pronti a garantire la sicurezza dei numerosi turisti italiani e stranieri che, con l’arrivo delle belle giornate, affolleranno la famosa città del Patrono d’Italia.

