Foligno, 9 agosto 2019 – Torna puntuale come ogni anno il Festival Internazionale della birra artigianale e dello street food di alta qualità: sono già in corso infatti i preparativi per la nona edizione di ‘Cotta o Cruda…mai nuda’ in calendario a Foligno da giovedì 22 agosto – con taglio del nastro alle 17 – sino a domenica 24 alla mezzanotte. Saranno venticinque gli stand allestiti in pieno centro storico, da largo Carducci a piazza della Repubblica sino a piazza Matteotti dove tornerà ad essere allestito il palco dell’evento e sarà riproposto anche l’originale ‘bosco urbano’. Oltre agli stand, che proporranno birre di ogni tipo da tutto il mondo e specialità internazionali, sarà allestito anche il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato artistico. Coprotagonista, sarà – come sempre – la musica live, con esibizioni gratuite, tutte le sere, sul palco di piazza Matteotti, con gruppi che sapranno coinvolgere ed entusiasmare un pubblico di tutte le età.

Una particolare attenzione anche alla solidarietà: sarà invitata a partecipare la comunità di Muccia, con l’opportunità di poter esporre e vendere prodotti tipici del proprio territorio, mentre uno speciale spazio sarà concesso a volontari operanti nell’ambito della tutela degli animali.

Sarà possibile votare la miglior birra e partecipare così ad un concorso, altro premio sarà riservato alla miglior foto che rappresenti la manifestazione, per la quale è stato appositamente creato l’hashtag #cottaocrudafoligno

Da segnare in agenda anche la Notte Bionda di sabato 24 agosto, che dovrebbe vedere protagonisti alcune eccellenze di Foligno, ma per ora resta tutto top secret.

“Ogni anno cerchiamo di rinnovarci con proposte sempre originali, sia per quanto riguarda gli stand che il programma – dichiara l’organizzatrice Cristiana Mariani – siamo sicuri che anche questa nona edizione riuscirà a rianimare Foligno dopo la pausa estiva, e prima del periodo quintanaro, attraendo un ormai affezionato pubblico da fuori regione, ed appassionati del settore”. (19)