MONTEFALCO, 17 agosto 2019 – – Il grande comico Enzo Salvi sarà ospite della serata di beneficenza “Arte per Pamela 2019” in programma domenica 18 agosto alle 21 in piazza del Comune in onore di Pamela Angelelli, la 37enne di Montefalco che ha messo al mondo il suo bambino, nonostante un linfoma primitivo del mediastino non-Hodgkin di tipo aggressivo, diagnosticato al sesto mese di gravidanza. Dopo gli scarsi risultati di alcuni cicli chemioterapici, l’unica speranza per Pamela di guarire è stata quella di affidarsi ad una cura sperimentale, la “Car-T”, alla quale si è sottoposta in Israele e che ha avuto un costo esorbitante. Questo è stato possibile grazie alla gara di solidarietà alla quale hanno risposto tantissime persone, contribuendo con donazioni ed eventi destinati alla raccolta fondi per far sì che Pamela potesse accedere alle cure. Dopo un mese e mezzo dalla cura, la Pet ha confermato che la Car-T ha permesso di raggiungere i risultati sperati con la remissione totale della malattia. Ora Pamela dovrà proseguire con la cura sottoponendosi a numerosi controlli per scongiurare gli effetti collaterali della Car-T e continuare la terapia.

Il mondo dell’arte si è così mobilitato per raccogliere ulteriori fondi sostenendo la lotteria di beneficenza “Arte per Pamela 2019” organizzata dall’associazione di promozione sociale “Andrà tutto bene…Pam-ODV”.

In palio 30 premi tra opere pittoriche, fotografiche e scultoree che sono state esposte nel centro storico di Montefalco durante il mese di agosto fino al giorno dell’estrazione dei biglietti vincenti, che si svolgerà domenica 18 alle 21 sul palco di piazza del Comune.

Gli artisti coinvolti sono: Alfio Tabarrini, Alison Ryde, Andrea Calisti, Angela Cacciamani, Antonio Buonfiglio, Armando Moriconi, Arturo Ricciòli, David Pompili, Esmeralda, Francesca Greco, Gianni Bagli, Giuliana Baldoni, Klavdij Tutta, Leonardo Battistini, Luca Leandri, Luigi Frappi, Luigi Tosti, Marco Boggiani, Marco Giacchetti, Massimo Botti, Michele Ronca, Neil Moore, Paolo Maccari, Pier Paolo Metelli, Sandra Fiordelmondo, Silvana Iafolla, Stefania Rosichetti, Theo Niermeijer (donata da Associazione Contemporanea), Vanessa Pallotta, Vincenzo Martini, Virginia Ryan.

La serata, accompagnata dalla musica del gruppo romano “Anonymous Rockband”, sarà presentata da Marcello Mucci.

