CASTIGLIONE DEL LAGO, 19 agosto 2019 – – Dopo due anni di assenza torna finalmente l’attesissimo festival internazionale di spettacoli scientifici unico in Europa. L’Isola di Einstein 2019 è pronta a stupire di nuovo. Dal 30 agosto al 1 settembre tre giorni nella consueta e suggestiva cornice dell’Isola Polvese, per un fine settimana immersi nella natura nel cuore del Lago Trasimeno all’insegna del divertimento intelligente. Il conto alla rovescia è scandito dall’anteprima che per la prima volta si svolgerà martedì 20 agosto a Castiglione del Lago, dalla mattina alla sera con un programma vario tra iniziative e spettacoli. Una giornata di eventi a ingresso libero che gli organizzatori di Psiquadro hanno pensato di realizzare in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e Coop Centro Italia.

Per le vie del Centro storico di Castiglione con la ‘Scienza in piazza’ (ore 10.30 – 13.00 e 16.00 – 19.00) saranno proposte coinvolgenti dimostrazioni scientifiche. La scienza negli oggetti di tutti i giorni per curiosi di tutte le età. La Rocca Medievale farà invece da scenario a ‘Cacciatori di onde’ (ore 21.30). Dalle onde del lago alle onde gravitazionali: pensate da Einstein cento anni fa e osservate per la prima volta nel 2015. Spettacolo di esperimenti sorprendenti e storie avvincenti con Massimiliano Trevisan e Alessandro Gnucci di Psiquadro.

Sempre Trevisan e Gnucci, insieme al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, saranno i protagonisti poi di un incontro-aperitivo di presentazione in programma al Bar Pomarancio dalle ore 18.30.

Incontro che farà da preludio alla conferenza stampa ufficiale di presentazione de ‘L’Isola di Einstein 2019’ in programma venerdì 23 agosto alle ore 11 nella sala Falcone e Borsellino della Provincia di Perugia.

Interverranno: Sandro Pasquali (vice presidente Provincia di Perugia), Irene Biagini (presidente Psiquadro), Lorenzo Mariani (direttore regionale di Confcooperative Umbria), Walter Ganapini (direttore generale Arpa Umbria), Matteo Burico (sindaco di Castiglione del Lago), Giacomo Chiodini (sindaco di Magione), Valter Sembolini (vice presidente CdA GAL Trasimeno Orvientano). Sono stati invitati ad intervenire, inoltre, anche i rappresentanti delle istituzioni e degli enti partner che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative in programma.

L’Isola di Einstein è un evento realizzato da Psiquadro in collaborazione con Confcooperative Umbria, ARPA Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Magione, Cooperativa Pescatori del Trasimeno, Oasi Naturalistica La Valle, GAL Trasimeno Orvietano e Umbrò.

Info e contatti

Sito: www.isoladieinstein.it

Mail e telefono: info@isoladieinstein.it cell. 348 6976450

Social: Facebook: www.facebook.com/isoladiEinstein/

Instagram: www.instagram.com/isoladieinstein/

#IsoladiEinstein

