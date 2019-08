FOLIGNO, 19 agosto 2019 – Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Foligno: il Capitano Angelo ZIZZI lascia la città della Quintana per assumere il prestigioso Comando della Compagnia di Napoli-Poggioreale.cA sostituirlo arriva il Magg. Alessandro Pericoli Ridolfini, finora in servizio a Roma presso l’ottavo Reggimento Lazio.cQuesta mattina, a Perugia, presso il Comando Legione Carabinieri, alla presenza del Comandante – Generale di Brigata Massimiliano DELLA GALA, del Comandante Provinciale – Colonnello Giovanni FABI e di tutti gli Ufficiali della Legione, il Capitano Angelo Zizzi ha reso il suo commosso saluto prima di lasciare l’incarico.cCon l’occasione, all’Ufficiale, è arrivato l’importante plauso per il lavoro svolto in terra folignate sia dal Generale di Brigata Massimiliano della GALA, sia dal Colonnello Giovanni FABI, tra l’altro già Comandante della Compagnia di Foligno alla fine degli anni 90. I due alti Ufficiali hanno espresso vivo apprezzamento al Capitano ZIZZI per l’impegno, la serietà e il composto stile militare offerto, segno tangibile di sicura e matura professionalità.

E’ stato un saluto emozionante perché il Capitano ZIZZI ha inteso sottolineare che la sua permanenza a Foligno è stata meravigliosa sia sotto l’aspetto umano, sia sotto quello professionale, ed ha affermato: “ si è creato – e rimarrà nel tempo – un legame indissolubile col territorio e con i cittadini umbri i quali non hanno mai fatto mancare né a me, né all’Istituzione il loro affetto sincero e spontaneo”.

Arrivato a Foligno nel giugno del 2015, proveniente dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria di stanza a Vibo Valentia, l’Ufficiale ha retto per quattro anni la Compagnia di Foligno da cui dipendono le Stazioni Carabinieri di Foligno, Scanzano, Colfiorito, Valtopina, Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi e Sellano, su un territorio che si estende complessivamente per circa 650 km quadrati e conta quasi 88.000 abitanti.

Nell’imminenza della promozione al grado superiore di Maggiore, il Capitano Zizzi è stato quindi trasferito alla Compagnia di Napoli-Poggioreale dove, già da domani, ne assumerà il comando.

Al suo posto il Maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini che, nei prossimi giorni, si presenterà alla stampa.

