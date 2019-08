Trevi, 20 agosto 2019 – A Trevi, sabato 24 agosto, dalle ore 21, ritorna una piacevole tradizione: “Dolce Piazza”. Si tratta di un appuntamento, ormai ultratrentennale, che concluderà le iniziative estive promosse dalla Pro Trevi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Una proposta che rientra nel programma di “Trevi in Piazza”, un progetto nato per intrattenere i numerosi frequentatori della piazza con iniziative gastronomiche e musicali. Inizialmente in occasione di “Dolce Piazza” le signore locali furono invitate a portare un dolce da dividere e servire agli ospiti e, poi, tutte le ‘pasticcere’ venivano omaggiate con doni offerti dai commercianti. L’iniziativa riscosse subito uno straordinario successo di partecipazione, tutte le figure coinvolte si impegnavano mettendo bene in mostra la propria esperienza e fantasia nel confezionare dolci non solo buoni, ma anche belli.

Questa formula oggi è stata modificata, ma è rimasta la prassi di gustare vari dolci, confezionati soltanto da professionisti, offerti dai bar e ristoranti locali, il tutto rallegrato da animazione musicale e da una tombolata con ricchi premi.

Per arricchire la serata da qualche anno l’associazione ha inserito anche un ‘concorso di dolci’ dove i vari partecipanti possono dare libero spazio alla fantasia e creare squisite opere d’arte.

