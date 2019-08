Perugia, 20 agosto 2019 – – Un evento che è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nell’estate perugina puntando su buona cucina e musica che incontrano i gusti di ogni età. È la ‘Sagra del baccalà e dei prodotti tipici umbri’ che insieme al Vp dance Festival porterà il divertimento nella frazione di Villa Pitignano da venerdì 23 agosto a domenica primo settembre. “Anche quest’anno – ha dichiarato Stefano Spaterna, presidente della Pro loco Villa Pitignano che organizza l’evento – vorremmo realizzare un momento di aggregazione, di festa, di allegria, per far trascorrere a tutti delle piacevoli serate in compagnia, assaggiando gustosi piatti di baccalà, ascoltando un po’ di musica, ballando con le nostre orchestre e portando i bambini a divertirsi nel nostro spazio bimbi”. “L’edizione 2018 – ha aggiunto Spaterna – ci ha dato grande soddisfazione e voglia di andare avanti. Con il ricavato dello scorso anno, oltre alle spese per l’acquisto e la manutenzione delle strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento della sagra, abbiamo dato un contributo per l’impianto di riscaldamento della nuova sede della Filarmonica santa Cecilia di Villa Pitignano e contribuito alle luminarie installate a Natale per le vie del paese. Inoltre, abbiamo pensato di acquistare dei nuovi giochi per bambini da installare nell’area verde adiacente il cva. Stiamo quindi procedendo alle pratiche amministrative necessarie per ottenere l’autorizzazione comunale”.

L’evento è giunto alla sesta edizione e come sempre proporrà un ricco programma di appuntamenti: ogni sera alle 19.30 aprono gli stand gastronomici per offrire squisite pietanze a base di baccalà e non solo, e dopo cena, alle 21.30, al via le serate danzanti e la musica dal vivo (venerdì 23 orchestra Joselito, sabato 24 Orchestra Vincenzi, domenica 25 Claudia e l’orchestra italiana, lunedì 26 Senza fissa dimora, martedì 27 Le piovre, mercoledì 28 Orchestra Matteo Tassi, giovedì 29 orchestra spettacolo Castellina Pasi, venerdì 30 serata evento con Franco Bagutti band, sabato 31 orchestra Manuel Malanotte e domenica 1 settembre orchestra Michelissimo).

Grande attesa poi, per le serate dance organizzate da Disco umbria estate (Due) che faranno scatenare tutti ad un ritmo ogni volta diverso dalle 22, in collaborazione con i più importanti club e discoteche umbri. Si parte il 23 agosto con Max P e Stefano Tucci from Tangram e si prosegue con il dj set Summertour sizeshowcase il 24, Bounce il 25, Bonita il 26, Babilonia il 27, Maxradio party il 28, Sualzobeach on tour il 29, Suavecito il 30, Rewind backto2000 il 31 agosto e Orange familyparty, a chiudere il festival di musica dance, il primo settembre.

La sagra del baccalà è molto attenta anche ai più piccoli: in programma c’è, infatti, ‘Petinius e i laboratori di crea…attività’ che sono appunto dei laboratori in cui i bambini, aiutati dal console romano Petinius, potranno liberare la loro fantasia sperimentando varie tecniche per realizzare con le proprie mani dei lavori artigianali (il 23, 26, 27, 28, 29 e 30 agosto alle 21 nello spazio bimbi). C’è spazio anche per lo sport (il 25 con passeggiate a cavallo, mountain bike e Piedibus del benessere e il 26 con la corsa Trail) e il teatro dialettale (il 27 alle 19.30 in scena la commedia brillante ‘Separazione consensuale’ del gruppo Arciteatro di Pontevalleceppi).

Programma completo e aggiornamenti sulla pagina Facebook ‘Sagra del Baccalà – Proloco di Villa Pitignano’ e ‘VP Dance Festival – Villa Pitignano 2019’.

(15)