Città della Pieve, 20 agosto 2019 – Sembra oramai dilagare il fenomeno di persone, soprattutto tra i più i giovani, che si mettono alla guida di veicoli nonostante abbiano prima abusato di bevande alcoliche. Per prevenire e contrastare questa “importante piaga sociale” i Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve continuano a porre in atto mirati servizi intensificando il numero dei veicoli controllati, in particolar modo nelle ore serali e notturne ed in quelle località quali Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione e Castiglione del Lago che, per la presenza di locali di intrattenimento che si affacciano sul lago, richiamano numerosissime presenze. Negli ultimi due giorni, i Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno deferito in stato di libertà all’ Autorità Giudiziaria, 3 giovani per guida in stato di ebbrezza alcolica, in violazione dell’ articolo 186 del Codice della Strada.

In particolare, il 17 agosto 2019, intorno alle ore 12:00, in Castiglione del Lago, un ventisettenne del luogo è stato sorpreso alla guida di autovettura in forte stato di alterazione psicofisica conseguente allo smisurato abuso di bevande alcoliche. L’accertamento mediante etilometro ha consentito di riscontrare un tasso alcolemico pari a 1,81 grammi su litro, superiore al tasso minimo consentito che è 0,5 grammi su litro.

Il 18 agosto un trentacinquenne residente a Perugia, è stato deferito in stato di libertà, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve, sempre per guida in stato di ebbrezza, a seguito degli esiti degli esami di laboratorio a cui lo stesso era stato sottoposto il 10 agosto. L’uomo, in quella data, alle ore 01:00 circa, in Magione, alla guida di un furgone, era uscito dalla sede stradale rimanendo ferito. Trasportato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure del caso a seguito dell’incidente, è stato sottoposto anche ad ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere un tasso alcolemico pari a 1,82 grammi su litro.

Ed ancora, il 19 agosto, verso le ore 02:00, in Magione, i militari del suddetto reparto hanno fermato un trentaduenne residente nel milanese che si era messo alla guida del proprio autoveicolo avendo abusato di bevande alcoliche, al quale è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,57 grammi/litro. Poco dopo un altro ragazzo poco più che ventenne, rumeno, residente in Città della Pieve, è stato colto alla guida della propria macchina, riscontrandogli un tasso alcolemico pari a 1,52 grammi litro.

Ai tre giovani sono state immediatamente ritirate le patenti di guida.

(14)