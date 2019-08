ASSISI, 21 agosto 2019 – Procedono alacremente i lavori di manutenzione ordinaria nelle scuole comunali, da parte degli uffici operativi del Comune sono infatti in corso interventi di tinteggiatura, sostituzioni o riparazioni di porte e finestre, controlli dei bagni e degli impianti. L’obiettivo dell’amministrazione è restituire agli studenti le strutture più sicure prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. In merito a questa importante operazione, da segnalare l’intervento che si sta effettuando nella scuola materna di Torchiagina dove da oltre 20 anni il piazzale a ogni pioggia si allaga e diventa impraticabile per diverso tempo, impedendo così anche l’utilizzo dei giochi che si trovano nell’area.

L’amministrazione comunale ha dato diposizione per far compiere un’accurata opera di drenaggio del terreno al termine del quale dopo opportune veriche e controlli saranno ricollocati i giochi per i bambini.

